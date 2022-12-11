世界盃球評｜英格蘭封得到法國尖刀麥巴比　防不到真正大腦基沙文

世界盃8強法國對英格蘭十分精彩，雙方踢了一場好波，你攻一輪到我攻，90分鐘無悶戰。法國今屆表現最搶鏡的左翼基利安麥巴比（Kylian Mbappé），今仗受制於英格蘭的針對性部署，表現較沉靜，但英格蘭控制得住法國尖刀，就給法國大腦基沙文（Antoine Griezmann）太多空間。基沙文兩度交出助攻，曹亞文尼及基奧特各建一功，為法國取得2：1的勝利。



法國中場基沙文。（Getty Images）

法國以16強淘汰波蘭時，麥巴比技驚四座，梅開二度兼有助攻，幫球隊贏3：1晉級8強。在今場英法大戰前，外界的焦點在於英格蘭如何防守麥巴比。英格蘭也確實做足功課，派了以速度見稱的基爾獲加鎮守右閘，而且幾乎全場都不上前助攻，全心全意留守，提防麥巴比的突破。有時基爾獲加更會移入中路，如踢右中堅。

基爾獲加將麥巴比的威力減至最低。（Getty Images）

基爾獲加以外，英格蘭的佐敦軒達臣名為防中，但時常在右路現身，位置有點像右翼衛，會為獲加補位，也會夾擊麥巴比，而且另一名中場祖迪比寧咸亦會到右路協防。英格蘭右翼布卡約沙卡很有紀律，在法國進攻時，他都會追纏住上來助攻的左閘迪奧靴南迪斯。

英格蘭在右路的以攻為守，也令迪奧靴南迪斯自身難保。沙卡突破銳利，加上比寧咸的配合，還有佐敦軒達臣逗住，令法國都要加派人手看管，例如拉比奧特都要時時支援，基沙文不時墮後到防中位置。

雖然麥巴比今場被針對性防守，但基沙文主導法國進攻，亦幫到球隊贏波。（Getty Images）

單從箝制麥巴比以至法國左路的效果看，英格蘭是成功的。麥巴比今場最令人有印象的突破，記憶中是57分鐘，他正面單挑基爾獲加，憑速度壓贏對手落底傳中，但基奧特及迪比利都未能接應。

英格蘭控制得住麥巴比，卻贏不到整支法國隊，因為在這支法國隊中，陣眼並非麥巴比。如果說麥巴比是法國最尖銳的刺刀，那麼基沙文就是使用這把刀的大腦。就算英格蘭封了麥巴比這把刀，但法國仍有其他武器可供基沙文調動。

基沙文與麥巴比慶祝。（Getty Images）

31歲的基沙文雖然名為進攻中場，但他的實際位置頗後，防守時與防中並肩作戰，進攻時就在禁區外指揮大局。在法國今場首次威脅攻勢中，便見到基沙文的作用，他在中路控球，放直線予右路的奧士文迪比利跑落底傳中，最後由基奧特完成埋門。

法國開紀錄的入球在17分鐘出現，這是一個來自全隊配合的功勞，麥巴比及迪比利身在禁區，令英格蘭的防線壓縮在禁區之中。當迪比利回傳予基沙文時，法國在禁區頂就有空間。基沙文為防中曹亞文尼架好炮台，橫傳予他一控一抽，為法國領先1：0。

基沙文墮後一格的踢法，成為法國的中場發電機。（Getty Images）

法國在77分鐘的奠勝入球，也是來自基沙文的助攻，他從左路傳中，準確地找到基奧特，後者為法國頂成2：1。與4年前的基沙文比，今屆的基沙文遠離禁區及龍門，有種運籌帷幄、決勝千里之外的感覺。其中一個原因是中場拍檔不同，4年前有保羅普巴，如今的是拉比奧特及曹亞文尼。今屆的法國不缺衝入禁區接應的人，但在普巴受傷下，缺少一位組織者，所以他承擔部分普巴4年前的工作。

在4年前的世界盃，基沙文有4個入球及2次助攻，場均3.1次攻門，1.4次威脅傳球，平均傳球33.3次，成功率為74.7%。在今屆賽事，他還未有入球，但已經有3次助攻，場均1.2次攻門，3.4次威脅傳球，平均傳球46.6次，成功率為85%。簡單一句比較，他的射門減少，但傳球增加。

基沙文與曹亞文尼合力防守菲爾科頓。（Getty Images）

傳球組織以外，基沙文的防守都相當落力，今場至少見他兩次落地鏟波。在上仗16強對波蘭時，麥巴比為法國領先2：0的入球，其實是來自基沙文在自己禁區內的解圍。

基沙文單對單防守比寧咸。（Getty Images）

在球壇，很多前鋒或進攻中場隨年紀漸大，都會愈踢愈後，基沙文似乎都有這個趨向，而且他的發揮亦佳，對法國國家隊造出更多鏡頭以外的貢獻。基沙文如今31歲，如果他蛻變成一位中場指揮官的話，說不定他可以成為一位攻守兼備、指揮若定的中場大師。

未來會不會見到基沙文轉型踢防中？（Getty Images）

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