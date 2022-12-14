短池世錦賽｜何詩蓓輕鬆闖100自決賽　勁敵麥姬昂距世績0.03秒

東京奧運兩銀得主何詩蓓今日（14日）在世界短池游泳錦標賽登場，她以總成績首名晉級女子100米自由泳準決賽後，游出51.69秒以次名闖入明日決賽，力爭衛冕。



短池世錦賽周三（14日）在澳洲墨爾本上演次日賽事，何詩蓓在女子100米自由泳初賽亮相，展開衛冕之旅。她在早上的初賽以52.04秒、首名晉身同日下午的準決賽。

何詩蓓在上屆短池世錦賽的100自及200自均能封后。（資料圖片／廖雁雄攝）

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何詩蓓在準決賽第二組出場，以預賽首名排在中間線道的她，被兩名澳洲勁敵艾馬麥姬昂（Emma McKeon）與Madi Wilson（麥迪遜威爾遜）包夾；艾馬麥姬昂在昨日的4X100米接力賽更游出比世界紀錄更快的分段時間，與威爾遜合力助澳洲刷新世界紀錄奪得金牌。

艾馬麥姬昂在首25米已率先領先，其後一直帶到尾。何詩蓓在首50米第3名轉池，並在後段加速，終以51.69秒完成，總成績排第二，輕鬆晉級明日上演的決賽。艾馬麥姬昂則以與世界紀錄相差0.03秒的51.28秒，總成績第一晉身決賽。

何詩蓓將在明日下午4時35分的100自決賽再登場。

女子100米自由泳亞洲紀錄：50.79秒（何詩蓓）

女子100米自由泳世界紀錄：50.25秒（甘普）



艾馬麥姬昂是何詩蓓在衛冕之路的勁敵。（Getty Images）

何詩蓓去年乘東京奧運兩銀之勇，在去年末的短池世錦賽中，奪得100自及200自金牌。當中100自打破了大會紀錄時間，更在200自成為世界紀錄保持者。她其後雖因傷休戰半年，但在今年年中復出，便立刻在該兩主項連贏三站短池世界盃金牌。她將在明日決賽力爭再創高峰。

港接力隊刷新港績

此外，港隊同日出戰早上的初賽，由歐鎧淳、吳欣鍵、施幸余及何甄陶組成的港隊，在男女子4X50混合四式接力初賽游出1分42.05秒，打破香港紀錄，惟總成績排第14名未能晉級決賽。