游泳世界盃｜何詩蓓再破香港短池紀錄　400自勇奪今屆首金

香港游泳代表何詩蓓出戰世界盃柏林站，在女子400米自由泳決賽力壓施曼洛娃（Barbora Seemanova），以3分56.52秒打破個人保持的3分57.06秒香港短池紀錄奪金。



何詩蓓周五（21日）先出戰400自初賽，在第5組游出4分05.9秒，以總成績第3位打入同日深夜的決賽。在決賽游第3線的何詩蓓以3分56.52秒完賽，奪得金牌，成為她今屆第一面獎牌。

何詩蓓周六下午將出戰個人強項200米自由泳初賽，若順利打入決賽，將在周日凌晨爭今屆第二面獎牌；周日則會展開100自賽事。

賽後何詩蓓表示：「很開心賽季有個好開始，本來只是想看看自己的進度去到哪裏，從這成績看來還不錯。」她又表示期待年底的短池世錦賽，「我為此十分興奮！」

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