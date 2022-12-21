世界盃2022｜各大媒體心水最佳11人各有異同 英格蘭新秀有支持者
卡塔爾世界盃2022曲終人散，阿根廷在決賽擊敗法國捧盃。各大傳媒陸續公布他們所選的世界盃最佳11人，編輯挑選了12間著名媒體，看看他們的心水有沒有很大的分別！
12間媒體都將美斯及基利安麥巴比放入最佳陣容，夏基美、加華度爾、基沙文等獲得大部分媒體的青睞，至於門將位置則是利華高域及達米安馬天尼斯之爭。
在門將的選擇上，8間媒體認為克羅地亞的利華高域較好，餘下4間就喜歡阿根廷的達米安馬天尼斯。
右閘方面，12間媒體中有10間選擇了摩洛哥的夏基美，餘下2間就揀選了克羅地亞的祖蘭奴域。
中堅方面，克羅地亞的加華度爾獲得10間媒體青睞，摩洛哥的路曼沙斯及英格蘭的哈利馬古尼各有3間，其餘華拉尼、奧達文迪、堤亞高施華等各有支持者。
左閘方面，法國的迪奧靴南迪斯獲5間媒體選入最佳陣容，阿根廷的馬高斯阿古拿及摩洛哥的馬拉沙奧各得2間青睞。
中場方面，10間媒體選擇了法國的基沙文，有8間選擇了摩洛哥硬漢蘇夫恩岩拉伯特，英格蘭新星祖迪比寧咸亦獲4間的肯定。安素費南迪斯、般奴費南迪斯、卡斯米路亦獲得一些媒體的支持。
前線方面，美斯及麥巴比獲得所有媒體的支持，阿根廷的祖利安艾華利斯有5間媒體選他入去，布卡約沙卡及基奧特亦有擁躉。
法國《隊報》的世界盃最佳陣容：
門將：利華高域（克羅地亞）
後衛：夏基美（摩洛哥）、路曼沙斯（摩洛哥）、加華度爾（克羅地亞）、馬高斯阿古拿（阿根廷）
中場：安素費南迪斯（阿根廷）、蘇夫恩岩拉伯特（摩洛哥）、莫迪歷（克羅地亞）
前鋒：布卡約沙卡（英格蘭）、美斯（阿根廷）、基利安麥巴比（法國）
數據媒體《Sofascore》的世界盃最佳陣容：
門將：利華高域（克羅地亞）
後衛：祖蘭奴域（克羅地亞）、伊巴希馬干拿迪（法國）、哈利馬古尼（英格蘭）、戴利白蘭特（荷蘭）
中場：般奴費南迪斯（葡萄牙）、加普（荷蘭）、卡斯米路（巴西）、基沙文（法國）、基利安麥巴比（法國）
前鋒：美斯（阿根廷）
數據媒體《Opta》的世界盃最佳陣容：
門將：利華高域（克羅地亞）
後衛：夏基美（摩洛哥）、馬昆賀斯（巴西）、加華度爾（克羅地亞）、迪奧靴南迪斯（法國）
中場：般奴費南迪斯（葡萄牙）、基沙文（法國）、曹亞文尼（法國）
前鋒：祖利安艾華利斯（阿根廷）、美斯（阿根廷）、基利安麥巴比（法國）
數據媒體《Whoscored》的世界盃最佳陣容：
門將：利華高域（克羅地亞）
後衛：夏基美（摩洛哥）、堤亞高施華（巴西）、哈利馬古尼（英格蘭）、迪奧靴南迪斯（法國）
中場：般奴費南迪斯（葡萄牙）、卡斯米路（巴西）、基沙文（法國）、祖迪比寧咸（英格蘭）、基利安麥巴比（法國）
前鋒：美斯（阿根廷）
英國《天空體育》的世界盃最佳陣容：
門將：利華高域（克羅地亞）
後衛：夏基美（摩洛哥）、加華度爾（克羅地亞）、哈利馬古尼（英格蘭）、馬高斯阿古拿（阿根廷）
中場：基沙文（法國）、蘇夫恩岩拉伯特（摩洛哥）、奧拿希（摩洛哥）
前鋒：美斯（阿根廷）、基奧特（法國）、基利安麥巴比（法國）
《Eurosport》的世界盃最佳陣容：
門將：達米安馬天尼斯（阿根廷）
後衛：夏基美（摩洛哥）、基斯甸羅美路（阿根廷）、加華度爾（克羅地亞）、勞基梳爾（英格蘭）
中場：莫迪歷（克羅地亞）、蘇夫恩岩拉伯特（摩洛哥）、基沙文（法國）
前鋒：布卡約沙卡（英格蘭）、美斯（阿根廷）、基利安麥巴比（法國）
《Goal》的世界盃最佳陣容：
門將：達米安馬天尼斯（阿根廷）
後衛：夏基美（摩洛哥）、奧達文迪（阿根廷）、加華度爾（克羅地亞）、迪奧靴南迪斯（法國）
中場：蘇夫恩岩拉伯特（摩洛哥）、安素費南迪斯（阿根廷）、基沙文（法國）
前鋒：祖利安艾華利斯（阿根廷）、美斯（阿根廷）、基利安麥巴比（法國）
美國《體育畫報》的世界盃最佳陣容：
門將：達米安馬天尼斯（阿根廷）
後衛：祖蘭奴域（克羅地亞）、路曼沙斯（摩洛哥）、加華度爾（克羅地亞）、馬沙拉奧（摩洛哥）
中場：蘇夫恩岩拉伯特（摩洛哥）、卡斯米路（巴西）、安素費南迪斯（阿根廷）
前鋒：祖利安艾華利斯（阿根廷）、美斯（阿根廷）、基利安麥巴比（法國）
美國《CBS》的世界盃最佳陣容：
門將：利華高域（克羅地亞）
後衛：夏基美（摩洛哥）、華拉尼（法國）、加華度爾（克羅地亞）、貝軒治（澳洲）
中場：蘇夫恩岩拉伯特（摩洛哥）、祖迪比寧咸（英格蘭）、基沙文（法國）
前鋒：祖利安艾華利斯（阿根廷）、美斯（阿根廷）、基利安麥巴比（法國）
英國《獨立報》的世界盃最佳陣容：
門將：利華高域（克羅地亞）
後衛：夏基美（摩洛哥）、路曼沙斯（摩洛哥）、加華度爾（克羅地亞）、迪奧靴南迪斯（法國）
中場：蘇夫恩岩拉伯特（摩洛哥）、祖迪比寧咸（英格蘭）、基沙文（法國）、阿歷斯麥亞里士打（阿根廷）
前鋒：美斯（阿根廷）、基利安麥巴比（法國）
英國《衛報》的世界盃最佳陣容：
門將：達米安馬天尼斯（阿根廷）
後衛：夏基美（摩洛哥）、史東斯（英格蘭）、加華度爾（克羅地亞）、馬沙拉奧（摩洛哥）
中場：蘇夫恩岩拉伯特（摩洛哥）、阿歷斯麥亞里士打（阿根廷）、基沙文（法國）
前鋒：祖利安艾華利斯（阿根廷）、美斯（阿根廷）、基利安麥巴比（法國）
英國《每日郵報》的世界盃最佳陣容：
門將：利華高域（克羅地亞）
後衛：夏基美（摩洛哥）、奧達文迪（阿根廷）、加華度爾（克羅地亞）、迪奧靴南迪斯（法國）
中場：阿歷斯麥亞里士打（阿根廷）、祖迪比寧咸（英格蘭）、基沙文（法國）
前鋒：美斯（阿根廷）、基奧特（法國）、基利安麥巴比（法國）