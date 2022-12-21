世界盃2022｜各大媒體心水最佳11人各有異同　英格蘭新秀有支持者

卡塔爾世界盃2022曲終人散，阿根廷在決賽擊敗法國捧盃。各大傳媒陸續公布他們所選的世界盃最佳11人，編輯挑選了12間著名媒體，看看他們的心水有沒有很大的分別！

12間媒體都將美斯及基利安麥巴比放入最佳陣容，夏基美、加華度爾、基沙文等獲得大部分媒體的青睞，至於門將位置則是利華高域及達米安馬天尼斯之爭。



門將利華高域在今屆世界盃表現出色，助球隊兩度在互射12碼中獲勝。（Getty Images）

在門將的選擇上，8間媒體認為克羅地亞的利華高域較好，餘下4間就喜歡阿根廷的達米安馬天尼斯。

在西班牙出生的夏基美，長大後選擇代表摩洛哥出戰。（Getty Images）

右閘方面，12間媒體中有10間選擇了摩洛哥的夏基美，餘下2間就揀選了克羅地亞的祖蘭奴域。

克羅地亞中堅加華度爾今屆表現獲得好評。（Getty Images）

中堅方面，克羅地亞的加華度爾獲得10間媒體青睞，摩洛哥的路曼沙斯及英格蘭的哈利馬古尼各有3間，其餘華拉尼、奧達文迪、堤亞高施華等各有支持者。

法國左閘迪奧靴南迪斯。（Getty Images）

左閘方面，法國的迪奧靴南迪斯獲5間媒體選入最佳陣容，阿根廷的馬高斯阿古拿及摩洛哥的馬拉沙奧各得2間青睞。

法國中場基沙文。（Getty Images）

中場方面，10間媒體選擇了法國的基沙文，有8間選擇了摩洛哥硬漢蘇夫恩岩拉伯特，英格蘭新星祖迪比寧咸亦獲4間的肯定。安素費南迪斯、般奴費南迪斯、卡斯米路亦獲得一些媒體的支持。

12間傳媒都有選美斯及麥巴比。（Getty Images）

前線方面，美斯及麥巴比獲得所有媒體的支持，阿根廷的祖利安艾華利斯有5間媒體選他入去，布卡約沙卡及基奧特亦有擁躉。

法國《隊報》的世界盃最佳陣容：

門將：利華高域（克羅地亞）

後衛：夏基美（摩洛哥）、路曼沙斯（摩洛哥）、加華度爾（克羅地亞）、馬高斯阿古拿（阿根廷）

中場：安素費南迪斯（阿根廷）、蘇夫恩岩拉伯特（摩洛哥）、莫迪歷（克羅地亞）

前鋒：布卡約沙卡（英格蘭）、美斯（阿根廷）、基利安麥巴比（法國）



法國《隊報》的世界盃最佳陣容。（Twitter）

數據媒體《Sofascore》的世界盃最佳陣容：

門將：利華高域（克羅地亞）

後衛：祖蘭奴域（克羅地亞）、伊巴希馬干拿迪（法國）、哈利馬古尼（英格蘭）、戴利白蘭特（荷蘭）

中場：般奴費南迪斯（葡萄牙）、加普（荷蘭）、卡斯米路（巴西）、基沙文（法國）、基利安麥巴比（法國）

前鋒：美斯（阿根廷）



數據媒體《Sofascore》的世界盃最佳陣容。（Twitter）

數據媒體《Opta》的世界盃最佳陣容：

門將：利華高域（克羅地亞）

後衛：夏基美（摩洛哥）、馬昆賀斯（巴西）、加華度爾（克羅地亞）、迪奧靴南迪斯（法國）

中場：般奴費南迪斯（葡萄牙）、基沙文（法國）、曹亞文尼（法國）

前鋒：祖利安艾華利斯（阿根廷）、美斯（阿根廷）、基利安麥巴比（法國）



數據媒體《Opta》的世界盃最佳陣容。（Twitter）

數據媒體《Whoscored》的世界盃最佳陣容：

門將：利華高域（克羅地亞）

後衛：夏基美（摩洛哥）、堤亞高施華（巴西）、哈利馬古尼（英格蘭）、迪奧靴南迪斯（法國）

中場：般奴費南迪斯（葡萄牙）、卡斯米路（巴西）、基沙文（法國）、祖迪比寧咸（英格蘭）、基利安麥巴比（法國）

前鋒：美斯（阿根廷）



數據媒體《Whoscored》的世界盃最佳陣容。（Twitter）

英國《天空體育》的世界盃最佳陣容：

門將：利華高域（克羅地亞）

後衛：夏基美（摩洛哥）、加華度爾（克羅地亞）、哈利馬古尼（英格蘭）、馬高斯阿古拿（阿根廷）

中場：基沙文（法國）、蘇夫恩岩拉伯特（摩洛哥）、奧拿希（摩洛哥）

前鋒：美斯（阿根廷）、基奧特（法國）、基利安麥巴比（法國）



英國《天空體育》的世界盃最佳陣容。（Twitter）

《Eurosport》的世界盃最佳陣容：

門將：達米安馬天尼斯（阿根廷）

後衛：夏基美（摩洛哥）、基斯甸羅美路（阿根廷）、加華度爾（克羅地亞）、勞基梳爾（英格蘭）

中場：莫迪歷（克羅地亞）、蘇夫恩岩拉伯特（摩洛哥）、基沙文（法國）

前鋒：布卡約沙卡（英格蘭）、美斯（阿根廷）、基利安麥巴比（法國）



《Eurosport》的世界盃最佳陣容。（Twitter）

《Goal》的世界盃最佳陣容：

門將：達米安馬天尼斯（阿根廷）

後衛：夏基美（摩洛哥）、奧達文迪（阿根廷）、加華度爾（克羅地亞）、迪奧靴南迪斯（法國）

中場：蘇夫恩岩拉伯特（摩洛哥）、安素費南迪斯（阿根廷）、基沙文（法國）

前鋒：祖利安艾華利斯（阿根廷）、美斯（阿根廷）、基利安麥巴比（法國）



美國《體育畫報》的世界盃最佳陣容：

門將：達米安馬天尼斯（阿根廷）

後衛：祖蘭奴域（克羅地亞）、路曼沙斯（摩洛哥）、加華度爾（克羅地亞）、馬沙拉奧（摩洛哥）

中場：蘇夫恩岩拉伯特（摩洛哥）、卡斯米路（巴西）、安素費南迪斯（阿根廷）

前鋒：祖利安艾華利斯（阿根廷）、美斯（阿根廷）、基利安麥巴比（法國）



美國《CBS》的世界盃最佳陣容：

門將：利華高域（克羅地亞）

後衛：夏基美（摩洛哥）、華拉尼（法國）、加華度爾（克羅地亞）、貝軒治（澳洲）

中場：蘇夫恩岩拉伯特（摩洛哥）、祖迪比寧咸（英格蘭）、基沙文（法國）

前鋒：祖利安艾華利斯（阿根廷）、美斯（阿根廷）、基利安麥巴比（法國）



英國《獨立報》的世界盃最佳陣容：

門將：利華高域（克羅地亞）

後衛：夏基美（摩洛哥）、路曼沙斯（摩洛哥）、加華度爾（克羅地亞）、迪奧靴南迪斯（法國）

中場：蘇夫恩岩拉伯特（摩洛哥）、祖迪比寧咸（英格蘭）、基沙文（法國）、阿歷斯麥亞里士打（阿根廷）

前鋒：美斯（阿根廷）、基利安麥巴比（法國）



英國《衛報》的世界盃最佳陣容：

門將：達米安馬天尼斯（阿根廷）

後衛：夏基美（摩洛哥）、史東斯（英格蘭）、加華度爾（克羅地亞）、馬沙拉奧（摩洛哥）

中場：蘇夫恩岩拉伯特（摩洛哥）、阿歷斯麥亞里士打（阿根廷）、基沙文（法國）

前鋒：祖利安艾華利斯（阿根廷）、美斯（阿根廷）、基利安麥巴比（法國）



英國《每日郵報》的世界盃最佳陣容：

門將：利華高域（克羅地亞）

後衛：夏基美（摩洛哥）、奧達文迪（阿根廷）、加華度爾（克羅地亞）、迪奧靴南迪斯（法國）

中場：阿歷斯麥亞里士打（阿根廷）、祖迪比寧咸（英格蘭）、基沙文（法國）

前鋒：美斯（阿根廷）、基奧特（法國）、基利安麥巴比（法國）



英國《每日郵報》的世界盃最佳陣容。（網上圖片）

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