世界盃｜美斯捧盃成IG史上最多Like　舊紀錄保持者竟是一隻蛋

美斯(Lionel Messi,又譯梅西)領阿根廷勇奪世界盃,罕有地連日在Instagram分享照片,反映「球王」有多開心。

美斯在IG上分享的一幀捧盃照,更榮登IG史上最多Like的一則帖文,「舊紀錄保持者」原來是一隻非常普通的雞蛋照片,當日為何又能風靡一時?



美斯在奪得世界盃後,周一(20日)在IG發文,分享多張照片,包括自己舉起「大力神盃」的照片,並罕有地寫下較長的感想,道出心聲:「世界冠軍!一直夢到它,一直想要它卻得不到,這一刻,真是難以置信……」

「球王」努力五屆世界盃終於一圓夢想,無疑觸動全球許多人的心,無論是否一直都有留意美斯,大多數人都為這個童話式結局高興,這則帖文周一已超過4000萬Like,成為IG史上最多Like的體育帖文,到周二更加打破世界紀錄,以5800萬Like榮登IG史上最多Like的帖文,目前仍在不斷增長。

「舊紀錄保持者」到底是誰?原來是一隻蛋的照片,卻是一隻有5600萬Like(仍增長中)的蛋。這隻蛋到底什麼來頭?

這個名叫「世界紀錄蛋」(world_record_egg)的帳戶,在2019年1月4日貼出了一隻蛋的照片,寫道:「一起來創造IG最多Like的世界紀錄吧。一起去擊敗現在由Kylie Jenner的世界紀錄(1800萬)!我們會做到的。」照片是源自圖庫Shutterstock在2015年由攝影師Serghei Platanov拍攝的「一隻白色背景的蛋」。

10日刷新紀錄 背後隱含「反網紅」訊息

結果這隻蛋號召力極強,僅用了10日便刷新紀錄,達到1840萬Likes,再引來大量媒體報道,結果在破紀錄後的48小時內,Like數再一口氣暴升至逾4500 Likes。

「舊舊紀錄」是由美國名媛、來自Kardashian家族的Kylie Jenner所造出,她在2019也被《福布斯》評估為「世界上最年輕、自建財富的十億富豪」,當時她僅21歲。

「世界紀錄蛋」為何銳意打破她的IG紀錄?背後有其故事,也要先簡述Kylie Jenner家庭的背景——Kardashian家族被稱為「社交媒體上的第一家庭」,但當初得以爆紅,亦反映了網絡世界的速食文化、不重內涵的價值。Kardashian家族先有Kim Kardashian與當時男友、歌手Ray J在2007年推出性愛影帶而廣受注目,Kim與家人同年推出真人騷節目《Keeping Up with the Kardashians》,當中的爭議令整個家庭都極受關注,一舉一動都登上新聞,多年來被批評「因出名而出名」、「沒有任何才藝」。

Kylie Jenner(右)與Kim Kardashian是超級名人,但她們走紅的過程也常受批評。(Getty Images)

時尚雜誌VOGUE在「IG蛋」打破Kylie Jenner的紀錄後,便曾經評道:「『注意力經濟』是一個毋須製造者或消費者付出勞力的騙局,卻能佔據我們在網絡生活的最多空間、進而侵佔價值觀……但這隻蛋,也證明了網紅營銷這回事有多脆弱。」

英國西敏大學也曾指出,在社交媒體,若沒有付廣告費是很難成功的,那雞蛋如此吸Like,證明了「這現象包含一股反名人的意念——意思是,『我們憑一隻簡單的雞蛋就做到了』。」

美斯到今日再擊破了這隻雞蛋,刷新了世界紀錄,也許代表着同一信念的延續——比起沒有花費太多才藝而獲得的名氣,美斯的名氣,卻是透過努力所獲得的高超技藝所換取,他縱有無人能及的天份和超群的努力,仍要經歷許多失意才成功榮登世界之巔,有血有肉的故事獲得一整代人親眼見證,這種吸引力,似乎不是超級網紅可比擬。

