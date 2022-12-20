世界盃｜美斯捧盃成IG史上最多Like　舊紀錄保持者竟是一隻蛋

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）領阿根廷勇奪世界盃，罕有地連日在Instagram分享照片，反映「球王」有多開心。

美斯在IG上分享的一幀捧盃照，更榮登IG史上最多Like的一則帖文，「舊紀錄保持者」原來是一隻非常普通的雞蛋照片，當日為何又能風靡一時？



美斯在奪得世界盃後，周一（20日）在IG發文，分享多張照片，包括自己舉起「大力神盃」的照片，並罕有地寫下較長的感想，道出心聲：「世界冠軍！一直夢到它，一直想要它卻得不到，這一刻，真是難以置信……」

「球王」努力五屆世界盃終於一圓夢想，無疑觸動全球許多人的心，無論是否一直都有留意美斯，大多數人都為這個童話式結局高興，這則帖文周一已超過4000萬Like，成為IG史上最多Like的體育帖文，到周二更加打破世界紀錄，以5800萬Like榮登IG史上最多Like的帖文，目前仍在不斷增長。

「舊紀錄保持者」到底是誰？原來是一隻蛋的照片，卻是一隻有5600萬Like（仍增長中）的蛋。這隻蛋到底什麼來頭？

這個名叫「世界紀錄蛋」（world_record_egg）的帳戶，在2019年1月4日貼出了一隻蛋的照片，寫道：「一起來創造IG最多Like的世界紀錄吧。一起去擊敗現在由Kylie Jenner的世界紀錄（1800萬）！我們會做到的。」照片是源自圖庫Shutterstock在2015年由攝影師Serghei Platanov拍攝的「一隻白色背景的蛋」。

10日刷新紀錄 背後隱含「反網紅」訊息

結果這隻蛋號召力極強，僅用了10日便刷新紀錄，達到1840萬Likes，再引來大量媒體報道，結果在破紀錄後的48小時內，Like數再一口氣暴升至逾4500 Likes。

「舊舊紀錄」是由美國名媛、來自Kardashian家族的Kylie Jenner所造出，她在2019也被《福布斯》評估為「世界上最年輕、自建財富的十億富豪」，當時她僅21歲。

「世界紀錄蛋」為何銳意打破她的IG紀錄？背後有其故事，也要先簡述Kylie Jenner家庭的背景——Kardashian家族被稱為「社交媒體上的第一家庭」，但當初得以爆紅，亦反映了網絡世界的速食文化、不重內涵的價值。Kardashian家族先有Kim Kardashian與當時男友、歌手Ray J在2007年推出性愛影帶而廣受注目，Kim與家人同年推出真人騷節目《Keeping Up with the Kardashians》，當中的爭議令整個家庭都極受關注，一舉一動都登上新聞，多年來被批評「因出名而出名」、「沒有任何才藝」。

Kylie Jenner（右）與Kim Kardashian是超級名人，但她們走紅的過程也常受批評。（Getty Images）

時尚雜誌VOGUE在「IG蛋」打破Kylie Jenner的紀錄後，便曾經評道：「『注意力經濟』是一個毋須製造者或消費者付出勞力的騙局，卻能佔據我們在網絡生活的最多空間、進而侵佔價值觀……但這隻蛋，也證明了網紅營銷這回事有多脆弱。」

英國西敏大學也曾指出，在社交媒體，若沒有付廣告費是很難成功的，那雞蛋如此吸Like，證明了「這現象包含一股反名人的意念——意思是，『我們憑一隻簡單的雞蛋就做到了』。」

美斯到今日再擊破了這隻雞蛋，刷新了世界紀錄，也許代表着同一信念的延續——比起沒有花費太多才藝而獲得的名氣，美斯的名氣，卻是透過努力所獲得的高超技藝所換取，他縱有無人能及的天份和超群的努力，仍要經歷許多失意才成功榮登世界之巔，有血有肉的故事獲得一整代人親眼見證，這種吸引力，似乎不是超級網紅可比擬。

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