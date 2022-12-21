阿根廷世界盃巡遊腰斬！400萬球迷逼爆全城　球員棄巴士坐直升機

阿根廷人口約4700萬，首都布宜艾諾斯艾利斯的市區人口約300萬，但在昨日，當地傳媒估算有400萬人走到阿根廷勝利巡遊的路線上，慶祝國家隊史上第3次贏得世界盃冠軍。

阿根廷的勝利巡遊在當地時間昨日（20日）中午舉行，預計全程8小時，球隊的開篷巴士原定會駛進布宜艾諾斯艾利斯的著名地標方尖碑。然而，由於球迷太多，塞滿道路，開篷巴士無法駛進市中心，所以勝利巡遊腰斬。阿根廷球員改為乘坐直升機，飛過方尖碑，遠距離與球迷慶祝，最後回到國家隊訓練基地降落。



開篷巴士無法入城，球員改為乘坐直升機，飛過首都著名地標方尖碑。（Getty Images）

阿根廷足總表示：「阿根廷球員乘坐直升機，飛過在城市聚集球迷，結束了這次慶祝活動。在確認巴士無法駛進人群之後，他們作出這個決定。」

阿根廷足總會長泰比亞（Chiqui Tapia）在當地時間下午4時前表示：「他們不允許我們前往方尖碑向那裏的人致意。護送我們的保安部門不讓我們再前進。我以所有球員的名義向大家道歉。」

阿根廷中場艾真度高美斯分享帶住大力神盃搭直升機。（Instagram）

由方尖碑一帶的廣場，到每經的公路，逼滿慶祝的阿根廷球迷。阿根廷總統發言人塞魯蒂表示：「世界冠軍會乘坐直升機飛越整條路線，因為狂歡令他們無法經陸路前進。」

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