迪利阿里遭比錫達斯球迷狂噓　正選僅29分鐘被換走後球隊反敗為勝

迪利阿里（Dele Alli），一顆天才新星的隕落。

這位英格蘭中場今季外借土超的比錫達斯，周三在土耳其盃上陣對一支土乙球隊。比錫達斯開局連失兩球，迪利阿里表現低迷，在29分鐘被換走，球迷向他報以噓聲。在下半場，比錫達斯連入4球反勝。

在後備席上，不知迪利阿里有沒有想起摩連奴當年的一番逆耳忠言？



14/15球季，18歲的迪利阿里為米爾頓凱恩斯39場英冠入16球。15/16球季，19歲的迪利阿里升呢踢英超，在熱刺一季攻入10球。在2015年，他亦開始入選英格蘭的大國腳。16/17球季，20歲的迪利阿里攻入18個英超入球，包括盃賽的話賽季入球超過20球。這是何等的天賦！何等的進攻天才！

迪利阿里年少成名，可惜天才隕落。（Getty Images）

然而，暫時看來，那季已經是迪利阿里無法重返的巔峰。他接着狀態起起伏伏，一路向下，由正選變後備，落選國家隊，離開熱刺，轉投愛華頓，再被放逐到比錫達斯。在今季土超，他只有7次上陣入1球。

迪利阿里現效土超的比錫達斯。（Twitter）

在周三的土耳其盃比賽，比錫達斯在主場面對一支土乙球隊，上半場很早就落後到0：2。教練在29分鐘調走迪利阿里，由謝臣費南迪斯入替，主場球迷報以噓聲。迪利阿里離場後，比錫達斯在半場再調入荷蘭中鋒韋格賀斯，到下半場中段開始反撲，連入4球反勝4：2。

對球迷來說，迪利阿里彷彿已是個在球壇打滾多年的老將，但他其實只是26歲。由昔日的英格蘭天之驕子，到如今連土超也感覺混不下去，那種墮落令人輕嘆及無奈，不禁令人想起摩連奴對他說的一番話。

摩連奴與迪利阿里，如今兩人都離開了熱刺。（Getty Images）

在熱刺紀錄片中，時任領隊摩連奴曾給予當時效力熱刺的迪利阿里一番苦口婆心的忠告。摩帥說：「我從沒懷疑過你的潛能，我在比賽中見過你驚人的表現，但一直覺得你的表現起伏不定。一個保持優秀表現的球員，與一個表現時好時壞的球員，差距其實是很大的。這就是一個頂級球員與一個頂級潛能球員的分別。」

摩連奴曾對迪利阿里有過一番苦口婆心的勸勉。（網上片段截圖）

「你不用告訴我是什麼原因，但你應該自己去分析，意識到自己的球員生涯……從米爾頓凱恩斯上到國家隊，砰！到達頂峰，接着（作出起起伏伏的手勢）……為何你的球員生涯會這樣上上落落？我不知道。我不知是否因為你的生活方式，有段時間，你是個了不起的球員，另一段時間，你變了一個派對男孩。我不知道也不清楚，只有你自己知道。」

迪利阿里被換走。（Twitter）

「我56歲了，而在昨日，我才20歲。時光飛逝。我覺得有一日，如果你無法達到你本有能力取得的成就，你會後悔的。我不是期望你每場都是最佳球員，或者每場都要入球，我只想告訴你，我覺得你會後悔。你應該要求自己更多，不是我或者任何人要求你，而是你自己。」

那時迪利阿里回答「明白」，但如今看來，他明白了嗎？

不知在比錫達斯球迷的漫天噓聲之中，迪利阿里的腦海有沒有響起摩連奴這番話？