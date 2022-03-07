英超︱迪利阿里離隊後首倒戈　被干地睇死：我棄用的球員很難翻生

英格蘭中場迪利阿里今年1月被熱刺正式放棄，轉投另一英超球隊愛華頓，在兩隊交鋒之前，熱刺領隊干地卻豪言不怕阿里倒戈，看不起對方能重拾昔日狀態。



熱刺周一深夜將主場對愛華頓，球隊最近狀態反覆，曾擊敗曼城，卻又不敵榜下游的般尼，日前足總盃第五圈更被英冠的米杜士堡淘汰。

在如此走勢之下，熱刺領隊干地更有機會遇上棄將迪利阿里倒戈。

這位中場曾經是隊內高層「掌上明珠」，惟近季場內表現不穩，場外壞消息居多。他跟球隊的合約原先至2024年中才完結，但在干地麾下僅上陣6場，終被放棄，在1月轉投愛華頓。

阿里在冬季轉會窗轉投愛華頓，至今只曾後備上陣。（Getty Images）

不過，干地表明未驚過，更看不起阿里能夠重生，「當球員離我而去，通常他們都會走下坡，而不是再創高峰。」

他在賽前記招時表示，記不起有任何球員能向自己「復仇」。「老實說，記憶中沒有一位球員，是懷着一股很強烈的報復精神去面對我。」

干地表示球員離開後通常會走下坡，似乎看不起阿里能再上高峰。（Getty Images）

干地解釋，這是因為自己從來也十分直接及坦白，不會對球員「收收埋埋」。「在我整個教練生涯裏，我總是誠實地跟球員相處，讓所有人有機會去證明自己，證明他們值得上陣。」

阿里加盟愛華頓後仍未曾正選上陣，已連續3場英超備披甲約20分鐘，惟球員倒戈一向有「加乘」，且看主帥林柏特會否改變排陣，讓這位英格蘭中場在干地面前，再一次證明自己。