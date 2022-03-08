英超｜迪利阿里倒戈熱刺表現平淡　賽後全場球迷鼓掌送別昔日英雄

「海鮮波」熱刺繼續單跳，足總盃被英冠米杜士堡淘汰後，凌晨英超回到主場大開殺戒，慨贈愛華頓5隻光蛋。大屠殺過後，出現感人一幕。

冬季窗轉會至愛華頓的迪利阿里首次倒戈，完場後與一眾舊隊友相擁交流。隊長洛里斯一個舉動，展現「大佬」風範，讓球迷近距離送別這位天才球員。



阿里在69分鐘後備入替卡維特利雲，踏足熱刺球場，如今身上穿起藍色球衣。「拖肥」此時已落後5球，阿里上場後表現未見特別。

阿里在冬季窗最後一刻轉會愛華頓。（Getty Images）

完場之後，熱刺球員不論在場上或後備席，都上前跟昔日戰友交談，孫興慜、艾歷迪亞更與他擁抱。而熱刺隊長洛里斯，比隊友做多一點點。

阿里對卡尼，熱刺球迷看得百感交集。（Getty Images）

洛里斯完場後跟阿里交談時「搭晒膊頭」，帶着他走到看台，面對熱刺球迷。球迷看着這位帶來不少精彩時刻的昔日新星，紛紛報以掌聲。阿里最後獨自向球迷拍掌致意，緩緩步離球場。洛里斯在阿里轉會後受訪，直言喜歡這位並肩作戰多年的隊友，但指出阿里需要轉變：「他要去別的地方，最重要是我想他重拾微笑。我想他享受足球。」

洛里斯帶着阿里去看台，球迷熱烈鼓掌。（twitter）

阿里出身於米爾頓凱恩斯，2015年轉投熱刺，上陣269場，入67球。他在普捷天奴麾下，成為英格蘭其中一名天才球員，為熱刺帶來近代最具競爭力的一段日子，包括兩次在聯賽得亞軍，及殺入歐聯決賽，可惜始終未能帶來錦標。

艾歷迪亞賽後在社交媒體上載這相片，並標籤通知阿里。（Getty Images）

阿里近年表現未如前，在新帥干地麾下未獲太多機會。最後一次在熱刺主場亮相，是1月足球盃驚險反勝英乙摩甘比一役，正選攻堅未能取得入球。

孫興慜與昔日好拍檔阿里相逢。（Getty Images）

Great touch by Lloris at the end bringing Dele over, and the crowd giving a great send off💙 pic.twitter.com/pjH6MlHFrN — Sam_THFC (@Sam_Botham) March 7, 2022

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