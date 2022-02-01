英超轉會｜熱刺愛與痛的邊緣　求換血蝕本讓迪利阿里離隊救事業

熱刺在冬季轉會窗上屢屢碰壁，關窗前除了「擴軍」，亦忙於「裁軍」。

曾經是英格蘭最佳新人，迪利阿里近季發展不進反退。關窗當天，決定離開成名地熱刺，轉投愛華頓。據英媒披露的合約條款，隱約可見熱刺面對曾經發光發亮的新星，亦要忍痛放棄。



阿里曾經如高層的「掌上明珠」，近季場內表現不穩，場外壞消息居多。離隊消息早已傳過，只限外借。今回轉會窗關閉前，突然傳出愛華頓與紐卡素出手求購。阿里最終選擇愛華頓，投入新帥林柏特麾下。愛華頓公布阿里的簡短回應稱渴望盡快開展新一頁，「期待與新領隊林柏特合作，幫助球會」。

熱刺送別迪利阿里，以一幅感謝相片作結。（熱刺twitter）

據《BBC》等多家英媒報道，25歲的阿里與愛華頓簽約2年半，轉會費「最高可達」4000萬鎊。愛華頓此刻不用支付轉會費，待阿里為「拖肥」上陣20場才支付首筆1000萬鎊轉會費，往後再視乎出場情况支付餘下數額。

阿里在經理人陪同下簽約。（twitter@FabrizioRomano）

報道指林柏特上任後，優先考慮羅致阿里，認為有辦法令這位英格蘭昔日新星重生，但合約條款可見愛華頓留有後着。付錢與否，付多付少，視乎阿里能否再現光芒。

曾幾何時，嶄露頭角，當年的迪利阿里火速上位，被視為英格蘭進攻中場接班人。（Getty Images）

合約的支付條款，亦反映熱刺換血之心。球會與阿里在2018年簽下6年長約，到2024年中完結，餘下合約期剛好與愛華頓的合約期相若。而25歲，合約並非僅餘一年半載。熱刺若刻意求售，預料不至於弄成「免費轉會+等待收錢」，足見球會忍痛放走阿里，同時放過自己。交易成事後，熱刺在Twitter連發三帖，公布交易後，剪輯他在隊內的精彩入球與場外花絮，最後是一幅簡潔大相：「感謝你的一切，Dele。」同時其他被借走的中場球員，無一有此待遇。

阿里在普捷天奴離隊後，不同領隊麾下都成為邊緣人。（Getty Images）

阿里出身於米爾頓凱恩斯，2015年轉投熱刺，上陣269場，入67球。他在普捷天奴麾下火速上位，為熱刺近年挑戰英超及歐聯的主力，獲職業球員公會兩度選為最佳青年球員。惟普捷天奴在2019年11月被解僱前，阿里的進步未如預期，事業陷入瓶頸。接下來不論在摩連奴、紐奴，及現任主帥干地麾下，阿里都未能尋回昔日光芒。偶爾踢一場好波，接下來又打回原形而被棄用。阿里在干地上任後，僅為熱刺上陣6場。

阿里近季惹人注目的消息，絕大部分與「好波」沾不上邊。（Getty Images）

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