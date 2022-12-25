阿根廷門將失控式慶祝　回歸英超後或有餘波　艾馬利：要同佢傾傾

阿根廷門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）在世界盃表現出色，助國家隊贏得「大力神盃」後卻樂極忘形，不僅在頒獎台上做出不雅動作，在更衣室和奪冠巡遊中嘲笑法國主將基利安麥巴比，惹來不少批評。

曾在阿仙奴與馬天尼斯合作、現在又於阿士東維拉重聚的主帥艾馬利，亦坦言會好好跟他談談。



維拉周一晚（26日）將會在英超主場對利物浦，不過馬天尼斯將會因放假而缺陣，艾馬利強調，「每位球員在踢完世界盃後都至少會有7天、最多12天的假期，我預期馬天尼斯周四對熱刺可以上陣。」

馬天尼斯先是在接過世界盃金手套獎後，擺出不雅動作，當刻令球迷震驚。（美聯社）

雖然如此，但馬天尼斯仍是賽前記招上傳媒的提問核心，當記者問他，對於馬天尼斯奪冠後的一系列慶祝「有無不喜歡之處」時，艾馬利先是深呼吸、再輕笑一聲，說道：「當情緒高漲的時候，是很難控制的，下星期我會跟他就他的慶祝方式談談。」但未有正面回應對其慶祝的觀感。

馬天尼斯在奪冠巡遊上抱住貼上麥巴比樣子的娃娃，在決賽後又被拍到在更衣室嘲諷麥巴比，令法國足總直接去信阿根廷足總投訴。（Twitter）

艾馬利強調，馬天尼斯現在仍身處國家隊，「我也要尊重這一點，當他回來、由我們去負責的時候，我就會與他聊一下……我比較想專注在他的表現上，和他之後會用什麼方式去為我們贏波。但我也想控制一下他的情緒，所以要跟他談談。」

「我們要有恰當的價值觀，無論與隊友或對手在一起時，都需要約束自己的行為。」

艾馬利坦言，待馬天尼斯歸隊後會跟他好好談談。（Getty Images）

艾馬利雖說得客氣，但阿仙奴前隊長、曾為法國在1998年奪得世界盃的韋拉則相當直接：「我看了一些那個阿根廷門將的照片，我覺得，這無疑令阿根廷在世界盃的成就有點失色了，根本不需要這樣做吧，有時人的決定會被情緒左右，但馬天尼斯這樣做無疑愚蠢。」