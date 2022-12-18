世界盃︱麥巴比言論被翻炒　疑曾貶低阿根廷　美斯馬天尼斯齊反駁

世界盃決賽由衛冕的法國鬥阿根廷爭冠，法國主將基利安麥巴比（Kylian Mbappe）半年前一句話最近再受熱議，皆因該段評論正正針對南美球隊。



麥巴比在今年5月談及世界盃奪冠熱門，當時他不諱言歐洲球隊較有優勢，「我們一直踢歐國聯等高水平賽事，已準備好踢世界盃。相反，阿根廷跟巴西世界盃前沒有參與高水平賽事。南美足球不像歐洲一樣先進（advance），所以上屆法國贏了世界盃。」

麥巴比半年前曾針對南美球隊發表評論。（Getty Images）

南美國家包括巴西、阿根廷與烏拉圭，過去9度高舉世界盃，而歐洲的德國、意大利、法國、英格蘭與西班牙，加起來也贏過12次世界盃，雙方算得上「勢均力敵」。

而從世界盃外圍賽來看，10支南美國家需踢雙循環，最終前四名直接晉級；10個南美國家中，大部份最新世界排名都在50或以內，只有委內瑞拉（58）及玻利維亞（78）除外。

歐洲球隊則按分組，跟其餘4國踢雙循環，以最終首名晉級的法國為例，對手分別是烏克蘭（27）、芬蘭（57）、波斯尼亞（59）及哈薩克（125），晉級難度相信不比南美球隊高。

馬天尼斯反批麥巴比「唔識波」。（Getty Images）

法國今屆第一次遇上南美球隊便是決賽，阿根廷守門員達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）賽前記者會回應麥巴比言論，語氣強硬。

「他對足球的認識還不足夠。」他認為對方根本沒在南美踢過波，沒有資格作出如此評價，「你沒有經驗，就最好不要說話。可是無所謂，我們是一支外界認同的世界級球隊，大家也很尊重我們。」

美斯在決賽前最後一課操練面帶笑容。（Getty Images）

其實不止馬天尼斯，跟麥巴比屬巴黎聖日耳巴隊友的美斯，也曾就此表態，同樣認為南美足球被低估，「當我們踢完外圍賽返回球會時，我都跟隊友說，你們根本不明白在南美踢波、晉級世界盃有多困難。我們作客的地方有些很熱，有些海拔很高。」

決賽賽果，相信最能驗證麥巴比這番言論。馬天尼斯則深信，美斯可以帶領球隊繼去年贏得美洲國家盃後再奪冠。「我們贏巴西時，對方也是被看高一線，現在也一樣。而且我們擁有世界上最偉大的球員。」

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