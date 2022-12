世界盃︱達米安馬天尼斯扭轉阿根廷宿命　神撲救奪金手套眾望所歸

人定勝天,即使命運,仍然可以被改寫。阿根廷守門員達米安馬天尼斯(Emiliano Martinez)今屆多次神勇封擋「救全家」,賽後當選金手套(最佳門將),他的雙手扭轉了「亞軍廷」的宿命,阿根廷相隔36年再成為世界盃冠軍,美斯過往數屆的愁容,終換上笑臉。



「蝴蝶效應」始於2020年6月,白禮頓前鋒馬奧比(Neal Maupay)於一場英超賽事中,撞傷時任阿仙奴首席門將尼奴(Bernd Leno)。當時達米安馬天尼斯在兵工廠已坐後備長達10年,這次意外才令他得到重用,這位守門員把握機會證明自己,終愈打愈勇,尤其在足總盃決賽對車路士連番撲救,助球隊封王,終令他廣為人識,一步一步站穩阿根廷正選。

要不是馬奧比令尼奴受傷,馬天尼斯也沒機會表現自己,更沒有今屆世界盃鎮守阿根廷大門的每一幕。(Getty Images)

來到今屆世界盃決賽周,馬天尼斯多次作出重要撲救——分組賽對墨西哥上半場末段,救出對手一記精彩罰球,助阿根廷半場力保不失,才有美斯下半場妙射開紀錄的表演舞台。

16強鬥澳洲,又果敢出迎封位,把加朗古奧(Garang Kuol)近門抽射撲到再接實;8強對荷蘭,也是他在互射十二碼階段連撲對手首兩輪十二碼,令雲迪積克及貝侯斯宴客。連美斯都力讚這位功臣,「多得他的撲救,我們球隊才沒有受到更多痛苦。」

阿根廷之後再保持清白之身,3球淨勝克羅地亞勇闖決賽,馬天尼斯沒有令隊友失望,加時下半場尾段,高路梅安尼單刀埋門,馬天尼斯再神勇地施「大字型」撲救,用腳把皮球封走,若沒有他,阿根廷或沒有機會互射十二碼。

馬天尼斯在加時完結前救出對方的黃金機會,是阿根廷奪冠的關鍵撲救之一。(Getty Images)

去到互射十二碼階段,又是馬天尼斯的表現時間,雖然他今場第三度被麥巴比射入十二碼,但已捉到路。第二輪法國派京士利高文主射,被馬天尼斯橫身擋出,他隨即擺動肩膀跳舞。

馬天尼斯救出十二碼後跳舞慶祝。(Getty Images)

第三輪,馬天尼斯玩心理戰,在對手面前拋走皮球而領黃,但這招真的有效,曹亞文尼一腳射出底線,最終阿根廷贏得冠軍。

馬天尼斯賽後眾望所歸,贏得了代表賽事最佳守門員的「金手套」獎,他接過獎項後按捺不住,在場上做出奇怪慶祝動作——把獎項放在私人部位前,並大聲高呼,成為「名場面」。

馬天尼斯的特別慶祝方法。(Getty Images)

這位門將場內雖然安慰法國射手基利安麥巴比,但場外卻是第二個樣,被拍到在更衣室內恥笑對方。從流出片段可見,馬天尼斯向隊友大叫:「為死掉的麥巴比默衰一分鐘!(A minute of silence. For Mbappe who is dead)」

馬天尼斯受訪時表示,自己跟球隊今場承受了許多,「我們以為自己控制了比賽,但在最後階段失守了,2:2之後又踢成3:3,這是一場艱苦又美妙的決賽。」

阿根廷在去年贏得美洲國家盃前,曾多次跟大賽錦標無緣、屈居亞軍,2014年也跟世界盃擦身而過,被球迷戲稱「亞軍廷」。

馬天尼斯坦言,也許球隊的命運就是要受苦,「苦戰是我們的宿命,幸運地今天我阻止了對方的機會。我在互射十二碼時仍嘗試保持冷靜,慶幸事情如我們預期般發生。高舉世界盃是我的夢想,我不能用文字去表達這刻感受。」

馬天尼斯3年前仍在外借英冠雷丁,今已是無人不曉的世界盃冠軍成員。(Getty Images)

出生自窮困家庭的馬天尼斯,17歲就離開布宜諾斯艾利斯的家人,加盟阿仙奴,望以一技之長幫助家人脫離貧窮,他今天把世界盃冠軍送給最愛的他們:「我來自一個很簡單的家庭,到英格蘭時,我仍很年輕,所以我要多謝家人的支持,這座獎盃是屬於他們的。」

