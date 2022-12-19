世界盃︱達米安馬天尼斯扭轉阿根廷宿命　神撲救奪金手套眾望所歸

人定勝天，即使命運，仍然可以被改寫。阿根廷守門員達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）今屆多次神勇封擋「救全家」，賽後當選金手套（最佳門將），他的雙手扭轉了「亞軍廷」的宿命，阿根廷相隔36年再成為世界盃冠軍，美斯過往數屆的愁容，終換上笑臉。



「蝴蝶效應」始於2020年6月，白禮頓前鋒馬奧比（Neal Maupay）於一場英超賽事中，撞傷時任阿仙奴首席門將尼奴（Bernd Leno）。當時達米安馬天尼斯在兵工廠已坐後備長達10年，這次意外才令他得到重用，這位守門員把握機會證明自己，終愈打愈勇，尤其在足總盃決賽對車路士連番撲救，助球隊封王，終令他廣為人識，一步一步站穩阿根廷正選。

要不是馬奧比令尼奴受傷，馬天尼斯也沒機會表現自己，更沒有今屆世界盃鎮守阿根廷大門的每一幕。（Getty Images）

來到今屆世界盃決賽周，馬天尼斯多次作出重要撲救——分組賽對墨西哥上半場末段，救出對手一記精彩罰球，助阿根廷半場力保不失，才有美斯下半場妙射開紀錄的表演舞台。

16強鬥澳洲，又果敢出迎封位，把加朗古奧（Garang Kuol）近門抽射撲到再接實；8強對荷蘭，也是他在互射十二碼階段連撲對手首兩輪十二碼，令雲迪積克及貝侯斯宴客。連美斯都力讚這位功臣，「多得他的撲救，我們球隊才沒有受到更多痛苦。」

阿根廷之後再保持清白之身，3球淨勝克羅地亞勇闖決賽，馬天尼斯沒有令隊友失望，加時下半場尾段，高路梅安尼單刀埋門，馬天尼斯再神勇地施「大字型」撲救，用腳把皮球封走，若沒有他，阿根廷或沒有機會互射十二碼。

馬天尼斯在加時完結前救出對方的黃金機會，是阿根廷奪冠的關鍵撲救之一。（Getty Images）

去到互射十二碼階段，又是馬天尼斯的表現時間，雖然他今場第三度被麥巴比射入十二碼，但已捉到路。第二輪法國派京士利高文主射，被馬天尼斯橫身擋出，他隨即擺動肩膀跳舞。

馬天尼斯救出十二碼後跳舞慶祝。（Getty Images）

第三輪，馬天尼斯玩心理戰，在對手面前拋走皮球而領黃，但這招真的有效，曹亞文尼一腳射出底線，最終阿根廷贏得冠軍。

馬天尼斯賽後眾望所歸，贏得了代表賽事最佳守門員的「金手套」獎，他接過獎項後按捺不住，在場上做出奇怪慶祝動作——把獎項放在私人部位前，並大聲高呼，成為「名場面」。

馬天尼斯的特別慶祝方法。（Getty Images）

這位門將場內雖然安慰法國射手基利安麥巴比，但場外卻是第二個樣，被拍到在更衣室內恥笑對方。從流出片段可見，馬天尼斯向隊友大叫：「為死掉的麥巴比默衰一分鐘！（A minute of silence. For Mbappe who is dead）」

馬天尼斯受訪時表示，自己跟球隊今場承受了許多，「我們以為自己控制了比賽，但在最後階段失守了，2：2之後又踢成3：3，這是一場艱苦又美妙的決賽。」

阿根廷在去年贏得美洲國家盃前，曾多次跟大賽錦標無緣、屈居亞軍，2014年也跟世界盃擦身而過，被球迷戲稱「亞軍廷」。

馬天尼斯坦言，也許球隊的命運就是要受苦，「苦戰是我們的宿命，幸運地今天我阻止了對方的機會。我在互射十二碼時仍嘗試保持冷靜，慶幸事情如我們預期般發生。高舉世界盃是我的夢想，我不能用文字去表達這刻感受。」

馬天尼斯3年前仍在外借英冠雷丁，今已是無人不曉的世界盃冠軍成員。（Getty Images）

出生自窮困家庭的馬天尼斯，17歲就離開布宜諾斯艾利斯的家人，加盟阿仙奴，望以一技之長幫助家人脫離貧窮，他今天把世界盃冠軍送給最愛的他們：「我來自一個很簡單的家庭，到英格蘭時，我仍很年輕，所以我要多謝家人的支持，這座獎盃是屬於他們的。」

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