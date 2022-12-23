世界盃｜馬天尼斯衣錦還鄉萬人空巷　分享決賽撲救12碼一大秘訣

阿根廷世界盃封王後，慶祝活動浪接浪，奪冠功臣之一﹑金手套獎得主達米安馬天尼斯，日前返回家鄉馬普拉塔，市內多達15萬人恭候這名阿根廷國家英雄，並重申美斯是史上最佳。

馬天尼斯奪冠後，過火慶祝動作惹來爭議，法國議員建議國際足協撤銷他的金手套獎。



達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）在卡塔爾世界盃的表現固然出色，把守阿根廷的最後一關，多次為球隊化險為夷，必定是阿根廷奪冠功臣之一。

球場以外，馬天尼斯同樣「人氣急升」，完場後安慰麥巴比的溫馨一幕，其後即有反轉。當他上台領取金手套獎時，馬天尼斯竟然把獎座放在私人部位前；當他回到更衣室後，向隊友高呼：「為死掉的麥巴比默哀一分鐘！」連回國後的勝利巡遊，馬天尼斯繼續「鞭屍」，他抱住一個嬰兒公仔慶祝，公仔的頭部正是麥巴比的樣子。

達米安馬天尼斯在世界盃後人氣急升。（Getty Images）

馬天尼斯接二連三的過火慶祝，旋即引來球迷們的反感，法國前國腳阿爾拉米（Adil Rami）更稱對方為「最受憎恨的男人」（The most hated man）。曾擔任體育記者的法國國民議會議員Karl Olive，更建議國際足協褫奪馬天尼斯的獎項，直斥對方的行為有辱足球。

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馬天尼斯衣錦還鄉勁墟冚

縱然群情洶湧，但馬天尼斯一於少理，繼續享受封王的喜悅。馬天尼斯日前衣錦還鄉，帶同世界盃冠軍獎牌及金手套獎，返回家鄉馬普拉塔（Mar del Plata），他頓時成為人民英雄，多達15萬人在市內歡迎他，並齊齊高呼馬天尼斯的綽號「Dibu」，馬天尼斯直言首次看到如此多人上街，並大為感動。另外，空中更有以西班牙文寫上「馬天尼斯我們愛你」的橫額。

披上阿根廷的球衣，除了為國家的榮譽而戰外，也是為了他，「美斯是史上最佳的球員，我的夢想是助他在國家隊贏得冠軍，以及把獎座帶回我的城市。如今我們贏得美洲盃﹑洲際超級盃及世界盃，我無法要求更加多了。」

馬天尼斯坦言，他的夢想是為美斯贏得冠軍。（Getty Images）

馬天尼斯在台上談及決賽互射12碼的心路歷程，這名30歲的門將一直都信心十足，「我知我們會贏！當我撲出首個12碼後，下個主射球員（曹亞文尼）一定緊張，我故意把皮球擲向遠柱，並以說話騷擾他，結果奏效，他射失了！」

此外，阿根廷傳媒《Varsky Sports》報道，馬普拉塔方面有意把球場「Estadio José María Minella」，易名為馬天尼斯球場，向這名門將致敬。

馬天尼斯返回家鄉時，再談及撲救12碼時的心路歷程。（Getty Images）

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