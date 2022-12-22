世界盃｜達米安馬天尼斯唔止保後方　戴巴拿入12碼都要多謝佢

門將達米安馬天尼斯是阿根廷今屆世界盃奪冠功臣之一，憑一己之力屢救險球，原來他的「功績」不止撲救，阿根廷中場戴巴拿日前接受訪問時，把射入12碼亦歸功這名門將。



達米安馬天尼斯（Emiliano Martínez）守住後方，成為阿根廷的最強後盾，晉級過程中作出不少關鍵撲救，屢次化身阿根廷的晉級功臣。單計決賽一仗，馬天尼斯加時末段以腳擋出高路梅安尼的單刀，助阿根廷保住和局，這個撲救已經是價值連城，隨後互射12碼時撲出京士利高文的射門，結果阿根廷變成「冠軍廷」，捧盃而回。

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馬天尼斯在加時完結前救出對方的黃金機會，是阿根廷奪冠的關鍵撲救之一。（Getty Images）

有達米安馬天尼斯把關，阿根廷後方有穩健的屏障，不止防守，原來馬天尼斯在進攻上同樣有貢獻。

有份為阿根廷處理12碼的戴巴拿（Paulo Dybala），接受阿根廷《Tyc體育》訪問時，把功勞獻給馬天尼斯，這名羅馬中場說：「當我入替時，我知道我的任務是主射12碼，我本身有意射兩邊。不過我問達米安的意見，他建議我射中間，因為他們早前射失，門將下一球通常都會撲兩邊，幸好我有聽他的意見，把皮球送入網內。」

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戴巴拿聽從馬天尼斯的建議，結果順利把皮球送入網內。（Getty Images）

阿根廷回國瘋狂慶祝 戴巴拿：我快要死了！

阿根廷大軍凱旋回歸，眾將亦忙於慶祝，由他們抵達布宜諾斯艾利斯的一刻起，緊接在市內勝利巡遊，當地傳媒估算有400萬人參加，塞到大街水洩不通，球員們只好改乘直升機離開，巡遊被迫腰斬。

縱然如此，依然無阻阿根廷人的慶典心情，難怪戴巴拿訪問時笑言：「我快要死了，呢3日我諗我瞓得5﹑6個鐘！」這個世界盃冠軍一等就是36年，瘋狂慶祝也是人之常情。

難得攞冠軍，最緊要開心！（Getty Images）

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