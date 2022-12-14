世界盃︱美斯一動作惹受傷疑雲　馬天尼斯揭最新情況：他渴望比賽

阿根廷世界盃四強勇挫克羅地亞入決賽，主力美斯一個動作惹來受傷疑雲，守門員達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）賽後解畫，也透露世界盃之旅一路走來的感受。



阿根廷今屆低開高走，首仗爆冷不敵亞洲球隊沙特阿拉伯，隨即飽受輿論壓力，幸在美斯帶領下逐步回勇。

今屆第三度保持清白之身的達米安馬天尼斯，賽後盡吐烏氣，「我至今仍不敢相信（入決賽），我們輸了第一場，當時就像天翻地覆。」

達米安馬天尼斯賽後相當激動。（Getty Images）

他仍記得當時外界對阿根廷的批評，「只是輸了一場，人們都在質疑我們。之後對墨西哥，上半場我們踢得有點鬆散，所有人都想我們輸，我們就像與全世界為敵。」

馬天尼斯慶幸，仍有不少阿根廷球迷向他們送上支持，「這很美好，我們在街上都感受到群眾的愛，每次比賽就像在主場一樣，很高興他們都在這裡。」

美斯在上半場被拍到曾按住左大腿後方，以及腹股溝的位置，疑似受傷，令人擔心這位阿根廷靈魂人物能否於決賽上陣。

不過，其實美斯最後也踢足全場，也取得1入球1助攻，馬天尼斯強調隊友沒有問題。

「我們對荷蘭踢了120分鐘，那一場他踢得很辛苦。」

「你仍可以看到美斯渴望踢每一場比賽，無論體能上或心理上，他都依然很好，每一次他上陣，都會是比賽最佳球員。」

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