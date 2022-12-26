中超｜3支球隊申請棄權　內地記者：津門虎只有一人一直保持健康

12月27日原定有9場中超比賽，但因為有3支球隊申請棄權，令其中3場比賽取消。申請棄權的包括河北隊、天津津門虎及梅州客家，其中天津津門虎連續兩輪缺戰。據內地記者透露，津門虎隊中絕大部分成員近半個月陸續出現健康問題，國內球員只有一人一直保持健康。



天津津門虎。（新華社/資料圖片）

中超今早發公告，河北隊、天津津門虎及梅州客家申請，原定12月27日的第33輪中超聯賽棄權。滄州雄獅對河北隊、天津津門虎對大連人、山東泰山對梅州客家3場比賽取消，河北隊、津門虎及梅州客家被判輸0：3。

3支申請棄權的球隊除被判輸0：3，還需要賠償。中超的公告表示，根據2022中超聯賽規程第二十四條相關規定，這3間球會須賠償相關方面因本場比賽取消所遭受的損失；具體賠償方案將由中超公司核算並報中超公司董事會審議決定。

河北隊。（新華社/資料圖片）

內地傳媒引述記者顧穎今日報道，津門虎隊中多人健康出現問題。報道稱：「雖然在12月14日與武漢長江隊的比賽後，津門虎隊內最早出現健康問題的一批人，至今已經超過10天，但逐漸恢復之後，目前也只能進行小運動量的恢復性訓練，身體無法勝任有強度的訓練。另外，隊內絕大部分成員，之後陸續出現健康問題，整隊的恢復進度並不相同，至於波及面，以國內球員為例，截至昨天，津門虎隊中只有一人一直保持健康狀況良好……」津門虎目前仍停留在武漢。

津門虎已經放棄出戰上場對浙江隊的比賽，《足球報》在12月22日稱隊內發燒人數持續攀升；據了解，津門虎隊內只有極個別球員抗原沒有檢測出「兩條杠」，一些此前有症狀但較輕的球員，也需要時間康復；最不幸的是，大部分球員屬於「發燒症狀比較明顯」，別說訓練，甚至無法走出房間進行正常活動。

梅州客家。（新華社/資料圖片）

《新浪》今日的報道指，梅州客家隊內出現了多名球員無法出場的情況，加上球隊的梯隊無法完成相應比賽要求，在這樣的情況下，梅州客家選擇棄權，他們並沒有抵達比賽地點晉江。