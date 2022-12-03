世界盃人物誌︱澳洲晉級16強功臣　曾閃耀中超的光頭神將阿倫穆爾

澳洲在世界盃分組賽D組力壓丹麥和突尼西亞，次名晉級16強，中場阿倫穆爾（Aaron Mooy）功不可沒。

袋鼠國在今屆賽事踢出風格，簡單直接而體力化，踢落粗中有細，就是全靠這個光頭佬。「英超癡漢」對這個光頭神將不會陌生，此子在白禮頓踢出名堂，意外轉戰中超上海海港。疫情關係曾經半年無踢波，今夏重返英倫加盟蘇超些路迪，水準依然保持得住，想不到32歲的他仍能在世界盃舞台大放異彩。



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阿倫穆爾及馬菲賴恩舉起國旗慶祝。（Getty Images）

澳洲一直重視欖球多過足球，不過也曾出產過基維爾、維度卡、卡希爾等閃耀英超的名將，外流球員推動下足球水平得以提升，自2006年起已連續5屆世界盃晉身決賽周。在此之前，他們只曾在1974年入圍——早年並非國際足協會員，1966、70兩屆晉級失敗，1974年之後，留下一段超過30年的空白，直到2006年。

即使入到決賽周，踢法粗枝大葉的澳洲總予人不成氣候之感，今屆賽事踢下來，卻令人眼前一亮。不是說他們一夜大變身，而是終於能夠將自己的長處發揮得淋漓盡致。可能不少球員自幼兼練欖球的關係，澳洲球員大部分都是高大健碩，體能又好，跑得快。技術未必及得上對手，然而只要配合整體機動踢法，防守不惜氣力迫搶、進攻不斷走位配合，任何對手也有一戰可能。

阿倫穆爾在澳洲對法國一仗，與麥巴比正面交鋒。（Getty Images）

分組賽首仗1：4大敗予上屆冠軍法國，不少人或已睇淡澳洲。觀乎戰情，其實不若賽果一面倒，尤其是他們踢出自己擅長打法。果不其然，之後面對突尼西亞和丹麥，連續兩場1：0小勝全取3分，與法國同得6分，僅以得失球差次名出線，今晚深夜3時面對美斯領隊的阿根廷。關鍵人物，正是阿倫穆爾。

身高1.75米的阿倫穆爾在澳洲陣中並不高大，卻是中場最重要「交通樞紐」，腳下功夫不俗的他負責分波派牌的同時，亦是球隊在高壓情況下的冷靜泉源。開山劈石的苦力衝鋒猛將，澳洲多的是，難得有個指揮若定的穆爾。最險一仗必定是面對實力理應較強的丹麥，穆爾在這一仗顯示出他在防守上一樣能貢獻，Opta數據指出他該仗兩次出腳攔截均勝出，4次解圍、1次阻截，更瘋狂地10次搶回控球。

穆爾鐵漢也有柔情時，領澳洲擊敗丹麥出線後感動落淚。（Getty Images）

他的神勇表現獲澳洲國家隊大師兄舒華沙大讚，這個曾代表袋鼠國長達20年的門將稱：「阿倫穆爾表現出色，他是個去了中國，因為新冠疫情沒有踢足球半年之久，並嘗試離隊的人。然後他在外圍賽對我們極為重要，如今再次踢難以置信的表現。」

美斯生涯第1000場賽事，遇上澳洲一群勇士，阿倫穆爾指揮之下，袋鼠國纏鬥力大增，說不定會令尚未踢出強隊本色的阿根廷陷入苦戰。

澳洲出線後，16強對是哪一隊？ 澳洲16強對手是美斯領軍的阿根廷。 阿倫穆爾目前效力哪一隊？ 阿倫穆爾目前效力蘇格蘭超級足球聯賽（蘇超）球隊些路迪。他曾效力中超球隊上海海港、英超球隊白禮頓。

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