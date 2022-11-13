中超驚現殺人式飛膝撞頭　球證反應震驚球迷　日韓媒體嘲少林足球

日前上演的中超第24輪賽事，在武漢三鎮2：0北京國安一戰，武漢的中國國腳鄧涵文一記極度礙眼的「飛膝撞頭」犯規，終引起了日本及韓國媒體注意，大加批評；內地媒體和球迷都認為其動作過份，球證的處理也令人難以接受，《新浪體育》、《搜狐》等媒體都以「功夫足球」形容。

翻查過去新聞，鄧涵文已不是第一次在場上有惹來爭議的粗野動作。



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《搜狐》以「中超昨晚再現『功夫足球』：國腳飛踹對方頭部，逃過紅牌！」為題報道這場賽事，指執法球證李海新的判罰尺度較寬鬆，場上有不少火爆場面。

上半場34分鐘，北京國安左閘劉歡一次接波，竟遭躍起搶波的鄧涵文飛身以膝頭撞向頭部，動作有如泰拳的飛膝，相當誇張、更是危險。遭攻擊的劉歡即時痛苦地掩着臉部。

鄧涵文（藍衫）這記飛膝竟連黃牌也沒有。（微博）

更令人咋舌的是，球證竟然只吹罰普通犯規，連黃牌也沒有出示，後續也沒有以影像助理裁判（VAR）檢視。報道指，犯規的鄧涵文竟然不服氣，還向球證反問：「我？我？」明顯不覺得自己的動作構成犯規。

令人難以置信的是，鄧涵文對被吹罰顯得難以置信。（微博）

事件不僅在國內惹來球迷和媒體批評，日本和韓國媒體亦有報道，日本《SOCCER DIGEST》直指：「令人感受到衝擊的膝攻、連黃牌都沒有，惹來熱議」作題目，副題則是引用網民評論：「應該直接開除，不應該再讓他踢球」。

韓國《京鄉新聞》題目也相似，寫道：「中國少林足球的檔次，膝頭撞擊也無牌」。

《新浪體育》引用兩間媒體的題目後，亦寫道：「從該場面來看，竟然沒有被罰下場，實在是令人奇怪的事情，甚至連警告都沒有。無論誰看，這都是故意犯規。而犯規一方還表示無法接受，繼續向主裁判施加壓力，這在事後也遭到了很多的批評。」

對於韓媒指這是「少林足球」，《新浪》亦認同：「中國雖然借巨大的資本實力攻佔了市場，但由於中國當地情況及房地產受到限制的原因，中國超級聯賽的母公司用金錢積累起來的塔基正在動搖，而少林足球顯然仍在繼續。」

鄧涵文（藍衫）的粗野犯規惹來爭議。（新華社）

鄧涵文過往也有多次粗野犯規登上新聞，上一次是今年6月，鄧涵文剷傷武漢長江後衛許東，後者因傷離場，鄧涵文被出示黃牌警告；2020年9月，廣州恒大對現已散班的江蘇蘇寧，當時效力恒大的鄧涵文後備上陣，卻上演了一記相當粗野的飛剷，也是僅遭黃牌警告；2019年，鄧涵文為恒大上陣作客天津天海，當時他從後撞跌阿蘭，未有遭罰牌，同樣曾惹起爭議。