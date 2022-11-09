中超｜香港球員齊搶鏡 梁諾恆頭頂腳踢梅開二度 茹子楠補時絕殺
撰文：顏銘輝
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周二（8日）的中超，兩位香港球員大放異彩，效力浙江隊的後衛梁諾恆梅開二度，幫球隊大勝廣州隊。另一場，香港中場茹子楠補時絕殺，助梅州客家以3：2贏河南嵩山龍門。
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昨日下午的中超第24輪比賽，浙江對廣州，香港後衛梁諾恆為浙江正選披甲。3分鐘，浙江角球攻勢，開出禁區外，王東升接應遠射，在禁區人叢中的梁諾恆加多腳射入，為球隊領先1：0。
梁諾恆下半場再建功
「細佬」梁諾恆在74分鐘攻入個人第二球，當時也是浙江的角球攻勢，斬入禁區，梁諾恆高高躍起，一頂入網，為球隊拉開到3：0。最終，浙江以5：1大勝。梁諾恆賽後說：「我覺得重點不是自己入球，因為我們上輪中斷了14場不敗，然後這場勝利對我們整個團隊都很重要，很高興我們可以拿下這場比賽。」
他談到今場的全隊表現時說：「我感覺我們從錯誤中學習過來，因為上一場我們可能一開場不怎麼集中很快就丟了兩個球。今天我們整個團隊都很團結，一開始很早就取得了進球，也是對這場勝利很重要的一點，所以恭喜我們整個團隊。」
茹子楠為梅州貢獻絕殺
昨晚另一場中超，梅州客家對河南嵩山龍門，香港中場茹子楠為梅州客家正選上陣。這場比賽，梅州客家先落後0：2，之後上演絕地大反擊，追成2：2。踢到補時，陳哲超在左路壓入禁區，落底傳中，中路的球員漏過，遠柱的無人看管的茹子楠勁射入網，幫梅州客家贏3：2。
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