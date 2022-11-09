足球熱話｜中超河北隊拖糧三年球員舉橫額抗議　大爆僅外援有糧出

中超近年多支球會紛紛出現欠薪問題，其中目前以1勝23負「墊底」的河北隊，一眾球員近期兩度聯署發公開信與聲明，要求球會處理欠薪問題，更在11月3日的比賽前舉「懇求華夏幸福償還中國球員血汗錢」的橫額，引起廣泛關注。



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中超榜尾的河北隊球員近日發聲明，要求球隊償還欠薪。（新華社）

中國多支球會今年年初爆出欠薪問題，中國足協為此推出解決欠薪的三個期限，要求國內球會在7月31前解決不少於30%欠薪，在10月31日前解決不少於70%欠薪，並在今年12月31日前解決全部欠薪。

然而，河北隊球員丁海峰於10月24日在微博發文，「作為被欠薪最久的華夏幸福球員，三年來無數次的信任與理解換來的卻是一個個精致的謊言，三年的堅守，亦是枉然，心如槁木​​。」

丁海峰更上載發表一封河北隊現役與前球員聯署的公開信，信中內容指2020年初起球會只向教練員、工作人員與外援支付薪金，然而中國球員的工資卻一直被拖欠，而球員雖助球隊在2020與2021賽季成功護級，然而球隊始終未有履行合約支付薪金。

河北隊前球員與現役球員聯署公開信：

河北隊球員第一篇聯署公開信。（微博照片）

球員形容欠薪令他們的基本生活都無法保障，亦影響中國足球未來發展，「試問以此為戒誰還願意從事這項運動和職業？」聲明中更直斥球會欠薪「是對中國法治社會的基石以及合同法勞動法的無視和嘲諷」，而除河北隊外其他球會亦有欠薪問題，他們呼籲中國足協與國家體育總局重視情況，亦要求河北隊與作為球會投資者的河北華夏幸福基業董事長王文學盡快償還球員欠薪。

河北隊球員在迎戰成都隊前拉橫額抗議。（微博照片）

眼見球會一直不作回應，一眾球員決定將請願行動帶至場上。河北隊在11月3日迎戰成都隊的賽前，球員們拉起橫額，上面寫着「懇求華夏幸福償還中國球員血汗錢」，終於成功引起外界關注。

中國足協在11月5日宣布，包括河北隊在內的三支隊伍因未在7月31日前按要求解決欠薪問題而被扣3分，今季僅得一勝的河北隊亦因此由3分變0分。

河北隊聲明：

河北隊則在11月6日發聲明，稱球會在7月31日前已按足協要求解決大部分球員欠薪問題，只有「某離隊高薪球員存在爭議無法滿足中國足協欠薪要求」，並指球員在社交媒體與比賽前的「不理智行為」是違反中超規定兼影響中國足球與聯賽形象，球會方面願意與球員代表商討，決定要完成餘下賽事還是退出今季聯賽。

球員第二份聯署聲明：

河北隊球員發聯署聲明，駁斥球會說法。（微博照片）

然而，河北隊球員在11月8日再發球員聯署聲明，指隊內所有中國球員未收到百分之三十的欠薪，大部分球員更未收到2022年的任何工資，亦反駁他們的「不理智行為」都是球會造成。

內地記者陳永其後發文，指河北隊已是中超欠薪最少的球會之一，然而由於資源分配不均才引來球員強烈不滿，球會現階段應先盡力解決部分欠薪，「先活着說不定就有轉機」。另一內地媒體人李璇指，河北隊應會完成今季比賽，至於來季情況要視乎欠薪的解決問題，球會內部最壞的打算是降至第四組別的業餘聯賽，以青訓球員為骨幹重新出發。