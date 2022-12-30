球王比利逝世｜1970年震撼訪港的八件事　拒絕酒店特權讚港隊球技

球王比利逝世，享年82歲。比利在1970年第3次贏得世界盃後，於同年12月與巴西球會山度士訪港，在香港踢了4場表演賽。翻查《華僑日報》及《大公報》當年的報道，與大家分享球王訪港的點滴。



1970年山度士訪港的報道中，比利的照片在第二行左二。值得留意，其他球員的稱呼是球員，只有比利被稱為球王。（《華僑日報》截圖）

比利訪港幾錢戲金？

香港足總給予山度士14.4萬美元戲金，打破當年外隊訪港的酬金紀錄。《華僑日報》稱，比利在香港每場比賽酬金是9000元一場，另外球會為他的雙腳買了30萬元的保險。

比利拒絕酒店特權

山度士訪港時，入住中區的希爾頓酒店。雖然希爾頓酒店欲為比利特別安排一間華麗的套房，但比利拒絕，只要和其他山度士隊友一樣的待遇。

比利在1974年離開山度士，之後效力過紐約宇宙隊。（美聯社）

哪位香港球員獲比利球衣？

在第二場表演賽，山度士贏4：0香港聯隊，比利入3球。他認為港聯的後衛謝國強腳下工夫有相當造詣，賽後將球衣贈予謝氏。謝國強非常感激，視為最光榮之事，今生今世保存比利的球衣。

香港足球著作獲比利青睞

香港教練「佛爺」黎兆榮到希爾頓酒店拜訪比利。比利為「佛爺」的《現代足球訓練法》簽名，並為該書第四版作序文，向球迷推薦。比利囑咐「佛爺」在新書再版時，寄絡他一本，以作退休後參考之用。

馬勒當拿及比利兩代球王已經先後離世。（美聯社）

比利怎樣看香港足球？

比利讚香港球員有踢波天才，平均腳法不俗，但缺乏嚴格的訓練，尤其讚美張子岱。

比利認為港隊未能打到快波，例如有良好技術的張子岱、張子慧等均欠缺速度，戴歷有速度卻欠腳法及頭腦。他表示，以香港足球水平，如與巴西任何一支球隊對抗，巴西隊可以不費氣力並擊敗港隊。

比利表示，有信心香港很快達到世界水準，因為有大量球迷擁護，那是最寶貴的。他補充，香港足球等於一個游泳員跳水時踏上了跳板，且看如何發揮力量而已。

此外，星島領隊許竟成表示，比利告訴他，他在足球方面成功，廿年來仍未與球分開過，但他不是個好丈夫及好父親，因為太愛足球也。

比利不只是扭波與射波

在第二場表演賽，雨戰下舉行，當時報章形容他「比利沒有因水氹困擾，數招假動作，已連過對方數個後衛」。

值得留意的是第三場表演賽，比利沒有踢到最前，當時報章這樣形容「大部分時間殿後，擔任輸送，以其優秀瀟灑如魔術的腳法，替自己隊友製造機會。每有波於腳下，往往港隊三四人上前攔截，也無法把他釘牢」。

雖然比利在港4場比賽皆有入球，但從當時的報道形容，比利絕非一名純射手，還會墮後組織。

比利球員時代施展倒掛金勾。（美聯社）

哪場表演賽可以逼出比利真功夫？

山度士第一場贏4：1，第二場贏4：0，第三場贏5：2，最後一場贏4：0。當時報道稱，第三仗港聯追成2：2後，逼使山度士表演真功夫，在最後18分鐘連入3球。比利表示在這18分鐘內已將畢生技能表現出來。

在第三場表演賽，山度士以5：2擊敗港聯。（《華僑日報》截圖）

趣聞：某山度士球員好大食

山度士在港的食住皆在希爾頓酒店。據悉，山度士某一球員食量甚為驚人，竟能連食三個「骨扒」，以普通男子食量而言，一個「骨扒」已足。