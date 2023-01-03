美國NFL球星比賽中猛撞後昏迷　搶救10分鐘　名下基金捐款即爆數

NFL（美國美式足球聯盟）在當地時間周一（2日）發生罕見意外，在水牛城比爾（Buffalo Bills）對辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）的賽事中，水牛城安全衛Damar Hamlin在一次攔截之後，突然倒地失去知覺，要即場施心外壓搶救，全隊都為他下跪祈禱，令人聯想起在2021年舉行的歐洲國家盃期間，丹麥球星基斯甸艾歷臣突然心臟病發倒地一幕。



24歲的Damar Hamlin在水牛城比爾司職安全衛，他在第一節餘下6分鐘時攔截對手的外接手Tee Higgins，Tee Higgins當時全速撞向Damar Hamlin，疑擊中頭及胸口位置。美式足球身體衝撞非常頻密，Damar Hamlin被撞跌後便隨即站起，並曾向前走兩步，看似無大礙，未料他突然向後倒下、身體僵直。

救護員立刻入場向他施心外壓，搶救過程達10分鐘，雙方球員都顯得非常震驚、難過，亦有球員不禁落淚，看台上的球迷也顯得相當憂心。Damar Hamlin其後被抬上擔架、送上救護車前往醫院，在救護車離場時，看台上本來一片死寂的觀眾立刻致以熱烈掌聲，水牛城的球員則在球場內圍圈跪地祈禱。

尤幸事發後約兩小時，Damar Hamlin的經理人Jordon Rooney便透過Twitter安撫球迷，指他的維生指數已回復正常，「他們（醫生）為他插喉，因此讓他睡着了，現在正在做各種測試。再有新消息便會通知大家。」

Damar Hamlin場內是職業球員，場外也不忘用自己的影響力行善，他為了回饋自己成長的社區McKees Rocks，在2020年設立了慈善基金The Chasing M，透過網上籌款平台集資，將籌得款項全數用作購買玩具予區內的有需要兒童，他早前也曾在社交媒體分享自己親身往兒童機構送玩具予有需要小朋友的影片，相當窩心。

球迷除了祈求Damar Hamlin早日康復，也透過捐款予The Chasing M為他打氣，希望他在康復後能繼續運用資金行善。Damar在設立The Chasing M時只將籌款目標設在2500美元，但捐款在他受傷後不斷暴增，事發後約3小時後，總捐款額已逾180萬美元（約1405萬港元），不少球迷都在捐款後留言祝願他早日康復。

Damar Hamlin早前派發玩具予兒童的片段：