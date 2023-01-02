C朗轉會沙特內幕曝光　曾獲英球會開價　苦等皇馬邀回巢不果

撰文：袁志浩
出版：更新：

C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）加盟沙特阿拉伯球會艾納斯，這名葡萄牙球星11月中受名嘴摩根訪問，爆炸性內容得罪曼聯。自11月23日與紅魔解約，至2022年最後一日公布新東家，西班牙媒體《馬卡報》揭露了C朗於這38日期間的心路歷程。

《馬卡報》透露，C朗跟曼聯分手後不久，已收到來自沙特的報價。但由於正值世界盃，C朗希望專注比賽，因此暫停所有談判，但當時他開始意識到，沙特或會是自己的下一站。

而在世界盃出局後，C朗獲准回到皇馬體育城訓練，外界隨即盛傳他會回巢。消息指，C朗雖然曾獲英格蘭球會開出合約，但薪酬偏低，且隊內角色大減，明顯不合C朗心意。

據指C朗一直等待皇馬向自己開出合約。（Getty Images）

C朗在這段期間苦等「銀河鑑隊」力邀自己重返球隊，但襄王有意，神女無心。據指皇馬早調整了買人大方向，要求新兵必須能融入更衣室氣氛，也不能把個人利益放前於團隊；主教練安察洛堤上周也明言，「我們在冬季轉會窗無需要增兵」，無疑是向C朗「落閘」。

C朗轉會｜未官宣已現球衣搶購潮　球迷寄厚望：C朗能提升沙特足球C朗轉會｜艾納斯球迷先興奮嗌爆C朗　球王之戰有望本月沙特上演
C朗最終加盟沙特球會艾納斯。（Twitter/alnassrfc_en）

雖然傳聞熱哄哄，但《馬卡報》稱C朗深明謠言沒任何根據，也終於對皇馬死心，他了解到自己已不可能留在歐洲之下，樂意與沙特球會談判。

而艾納斯為了讓C朗加盟，煞停了其他已近乎成事的轉會，為C朗騰出薪酬空間，球會主席跟多名管理層，也特別飛到馬德里跟C朗面談，終在上周五（30日）下午與C朗達成協議。

值得一提，早前有指C朗與經理人文迪斯（Jorge Mendes）兩人關係緊張，所以今次轉會沙特，改由好友Ricardo Regufe牽頭。這名私人教練跟C朗已認識多年，每逢C朗有重大決定，都必然會詢問這位好友意見。

C朗年薪冠絕運動員　拋離第二位10億　7分鐘已賺港人入息中位數C朗轉戰沙特打倒昨天的自己　7年前訪問片熱傳：要有尊嚴地退役C朗無緣今屆亞冠盃　最快下季賽事亮相　會遇上香港球隊嗎？
里奧費迪南支持C朗到沙特搵食。（Getty Images）

另外，多名英超名宿如加歷查跟加利尼維利，都認為C朗到中東掘金，是悲慘的結局。不過，曾效力紅魔的里奧費迪南，就為C朗平反。

「外間不斷說C朗轉戰沙地阿拉伯是羞恥，但哪一個國家沒有問題？美國就比沙特少問題？這是令人傷心的。我認為要一視同仁，碧咸﹑林柏特﹑朗尼及謝拉特也曾征戰美職，大家都支持他們轉戰次級聯賽，為何C朗不能？我認為這個星球上，沒有人比C朗更值得擁有這種權利。」

C朗轉會｜新東家艾納斯是何方神聖？C朗效應帶挈IG粉絲暴增逾5倍C朗轉戰沙特　「是時候在亞洲分享經驗」　料1月5日上演處子戰足球轉會｜C朗拿度登陸沙特　加盟艾納斯簽約兩年《01體育》2022年十大話題人物　C朗大熱奪榜首　張家朗美斯入榜世界盃｜C朗與曹圭成衝突另有內情？保羅賓圖：葡萄牙用他做煙幕世界盃2022回顧｜最令人深刻的淚水——由C朗到三笘薰的五段故事世界盃2022回顧︱編劇也為難的奇幻　C朗褲襠、12碼點到神秘病毒世界盃｜偏袒美斯踩低C朗？國際足協兩則發文惹激辯後刪文曼聯場刊僅81個字無情交代C朗事件　車路士無表態　下一站中東世界盃︱美斯極樂C朗落寞一個決定成生涯分野　4個烤肉爐成就球王世界盃球評｜美斯還是C朗強？一屆賽事結束絕代雙驕地位爭議
C朗拿度
足球
轉會
皇馬（Real Madrid）