C朗轉會沙特內幕曝光　曾獲英球會開價　苦等皇馬邀回巢不果

C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）加盟沙特阿拉伯球會艾納斯，這名葡萄牙球星11月中受名嘴摩根訪問，爆炸性內容得罪曼聯。自11月23日與紅魔解約，至2022年最後一日公布新東家，西班牙媒體《馬卡報》揭露了C朗於這38日期間的心路歷程。



《馬卡報》透露，C朗跟曼聯分手後不久，已收到來自沙特的報價。但由於正值世界盃，C朗希望專注比賽，因此暫停所有談判，但當時他開始意識到，沙特或會是自己的下一站。

而在世界盃出局後，C朗獲准回到皇馬體育城訓練，外界隨即盛傳他會回巢。消息指，C朗雖然曾獲英格蘭球會開出合約，但薪酬偏低，且隊內角色大減，明顯不合C朗心意。

據指C朗一直等待皇馬向自己開出合約。（Getty Images）

C朗在這段期間苦等「銀河鑑隊」力邀自己重返球隊，但襄王有意，神女無心。據指皇馬早調整了買人大方向，要求新兵必須能融入更衣室氣氛，也不能把個人利益放前於團隊；主教練安察洛堤上周也明言，「我們在冬季轉會窗無需要增兵」，無疑是向C朗「落閘」。

C朗最終加盟沙特球會艾納斯。（Twitter/alnassrfc_en）

雖然傳聞熱哄哄，但《馬卡報》稱C朗深明謠言沒任何根據，也終於對皇馬死心，他了解到自己已不可能留在歐洲之下，樂意與沙特球會談判。

而艾納斯為了讓C朗加盟，煞停了其他已近乎成事的轉會，為C朗騰出薪酬空間，球會主席跟多名管理層，也特別飛到馬德里跟C朗面談，終在上周五（30日）下午與C朗達成協議。

值得一提，早前有指C朗與經理人文迪斯（Jorge Mendes）兩人關係緊張，所以今次轉會沙特，改由好友Ricardo Regufe牽頭。這名私人教練跟C朗已認識多年，每逢C朗有重大決定，都必然會詢問這位好友意見。

里奧費迪南支持C朗到沙特搵食。（Getty Images）

另外，多名英超名宿如加歷查跟加利尼維利，都認為C朗到中東掘金，是悲慘的結局。不過，曾效力紅魔的里奧費迪南，就為C朗平反。

「外間不斷說C朗轉戰沙地阿拉伯是羞恥，但哪一個國家沒有問題？美國就比沙特少問題？這是令人傷心的。我認為要一視同仁，碧咸﹑林柏特﹑朗尼及謝拉特也曾征戰美職，大家都支持他們轉戰次級聯賽，為何C朗不能？我認為這個星球上，沒有人比C朗更值得擁有這種權利。」