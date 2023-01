香港運動員2023新年決志　兩個家朗笑迎新一年　歐鎧淳：每日自省

告別2022,迎接2023,一班星級香港運動員各有新年決志。「香港劍神」張家朗、羽毛球代表伍家朗雙雙笑着迎接2023年,蔡俊彥目標明確直指2024巴黎奧運,謝影雪、歐鎧淳兩位女將以長文送舊迎新。



張家朗笑着迎接2023年。(Instagram)

張家朗:Ready for 2023

香港運動員在2022年以努力和汗水繼續為我們帶來啟發,一年過去,2023年要迎接亞運會,更大目標還有2024年的巴黎奧運。

張家朗度過豐盛的2022年,2023年的第一個Instagram帖文,內容是:「已預備好迎接2023」(Ready for 2023💪🏼),他上載一張自己笑着準備與教練Gregory Koenig擊掌的合照,開心迎接新一年的同時,在Hashtag附注「dontloseyourway」,再度提醒自己勿忘初心。

2022年對伍家朗而言不算順利,但他樂觀面對,希望2023年有個新開始。(Instagram)

伍家朗:今年要保持住張相個笑容

2022年對羽毛球代表伍家朗而言,不算順利,由年初外出比賽確診新冠肺炎,到之後一再受傷患困擾打不出水準,他在新的一年,有此祝願:「2022所發生的事,留在2022。2023會是令人興奮的一年!!!」(What happened in 2022, stay in 2022🤗2023 is gonna be an exciting year!!!)

他配上一張笑容燦爛的照片,加上一句:「今年要保持住張相個笑容」,縱有困難,依然樂觀以對,展現運動家的體育精神。

謝影雪長文表心聲。(Instagram)

謝影雪/鄧俊文:2022年終於完喇!

另一羽毛球代表謝影雪同樣一再受傷處於低潮,新一年她以一段長文訴說:「2022年終於完喇!無論自己或呢個世界,今年都發生好多唔開心嘅事,我自己亦遇上低潮。由疫情、受傷再受傷,到而家膝頭積水,每日好似同疫情及傷患生活一樣,影響比賽同訓練,亦令自己心情高低起伏。但最唔開心係喺呢一年見到身邊家人及朋友先後有唔好嘅事發生,有時都會想呢一年快啲過去,唔想再聽到身邊嘅人有事。」

身處逆境並非沒有得着,她指出艱難時期「開始嘗試學習認識自己」,2022年難捱令她感到更應體諒同支持身邊人,「因為只有一齊面對逆境,先可以有更大力量去克服種種障礙。」終於告別2022,阿雪希望:「2023年可以遠離傷患,比我有機會去努力見到更多希望。」

她的混雙拍檔鄧俊文亦感言,「好多唔如意唔順利唔合格的一年…...不過凡事都係向好嘅方面進發,留多一點美好嘅回憶令自己過得更加開心,好多謝今年每一位喺我低潮或者唔開心嘅時候都會安慰我同帶給我快樂嘅你地」️,並留下Hashtag:「希望出年可以開心過每一日」。

游泳代表歐鎧淳以2022第一張及最後一張自拍照總結過去一年。(Instagram)

歐鎧淳:每日自省,保持善良

游泳代表歐鎧淳以2022第一張及最後一張自拍照總結過去一年,訴說年初獨自到澳洲訓練縱使不安與寂寞,但沒有放棄,「相信自己嘅決定」,到年底回到家中活在舒適圈,「呢個唔係結果,亦唔係收成,只係中轉站。」

她認為,「自己嘅努力同成果,仲未完、仲未嚟,感謝自己嘅努力,感謝每一位我遇見嘅人,待我好而我都不知嘅人」,並期許:「下年繼續好似今年一樣,每日自省,保持善良,坦誠面對最黑暗嘅自己,先可以做最真實嘅自己。」

蔡俊彥新年目標明確。(Instagram)

香港劍擊代表蔡俊彥的新年決志目標簡單明確:「開始吧,前往巴黎之路」(Let it begin, Road to Paris),劍指2024巴黎奧運。

相對「蔡頭」的一本正經,「跳高女神」楊文蔚搞笑地說:「講多無謂,身體健康心想事成萬事如意龍馬精神」,索性將新年變成農曆新年一樣向大家送上祝福。

無論上年情況如何,祝願新一年各位運動員可以遠離傷患,快樂追逐運動場及人生目標。