英超︱熱刺洛里斯再派膠　名宿轟已「過期」　干地道出絕望真相

熱刺周日（1日）英超主場0：2不敵阿士東維拉，兩大星級前鋒哈利卡尼和孫興慜發揮均令人大失所望，一直引以為傲的防線今季水準亦大跌，當中門將洛里斯再「派膠」，球隊已連續10場比賽先失球，領隊干地賽後回應爭四前景。



熱刺首個失波正是洛里斯犯錯所致，當時杜格拉斯雷斯離門30多碼遠射，皮球角度不算刁鑽，但在門前彈地，洛里斯雖嘗試用手接實射打，卻反應不及，只用心口把球擋出，隨即被奧尼屈堅斯搶走皮球，回傳貝安迪亞撞入。

洛里斯今季已多次犯錯。（Getty Images）

這位剛為法國踢完世界盃的守門員，決賽時在互射十二碼階段未能救出任何一球，表現已被阿根廷門將達米安馬天尼斯比下去，回歸本土聯賽，雖然馬天尼斯今場未有為維拉披甲，卻再度落敗。

曾效力熱刺跟利物浦的名宿桑拿士（Graeme Souness），就狠批這位已年屆36歲的球員。「很久之前我就說過，我不是洛里斯的擁躉。他今季已4次犯錯令球隊失波，為英超最多，對我來說，他已過了『最佳食用日期』（sell-by date）」。

熱刺今輪後被曼聯以兩分壓過，跌出前四，更落後榜首阿仙奴13分，領隊干地（Antonio Conte）賽後被問到「爭四」前景，他冷笑了一下，再道：「上季尾我們逆轉阿仙奴奪第四，只是個奇跡，當時我們能專注踢聯賽，而且有足夠健康的球員。」

干地坦言今季初聽到有人說熱刺可以爭冠，認為根本是天方夜譚，「爭冠隊要有良好基礎，意味全隊至少得有15位強而有力的球員與年輕好手輪替。 」

干地認為熱刺奪第四已是最好的成績。（Getty Images）

他指自己理解熱刺的現狀，跟這仍相距甚遠，「你想知道真相，我誠實告訴你，有些球會每個轉會窗可花2至3億英鎊買人，我卻很清楚球會財政狀況，所以季前我已知道我們有力競爭，但仍要不斷改進。」

熱刺過去夏天羅致了7名球員，花費近1.5億英鎊，干地明白球迷對球隊有期望。「球迷應該得到最好的，也許熱刺拿第四名已是最好。人們期望我來到就會贏，但我需要時間，球迷要有耐性。我明白球迷會失望，因為他們已等了很長時間。」