英超｜曼聯作客一球小勝狼隊重返前四　拉舒福特奠勝賀費格遜大壽

英超除夕頭場，曼聯作客鬥狼隊，狀態大勇的拉舒福特因紀律問題被貶後備，兩軍半場無紀錄後，拉舒福特半場入替，76分鐘禁區內起腳破網，一箭定江山，曼聯一球小勝狼隊，並以一場勝仗慶祝傳奇領隊費格遜的81歲生日。



曼聯周中3球輕取諾定咸森林，今仗作客鬥狼隊。上場交出一傳一射的拉舒福特，今仗竟然先列後備，主帥坦赫格確認，「福仔」因內部紀律問題而被貶後備。今仗改由小將加拿祖擔任正選，夥拍安東尼及馬迪爾攻堅。後場方面，中路繼續由華拉尼夥拍串演中堅的勞基梳爾，而世界盃後歸隊的利辛度馬天尼斯則繼續無影，並不在大軍名單中。

拉舒福特因紀律問題被貶後備，今仗仍有隨隊。（Getty Images）

開賽前夕，全場先鼓掌向日前離世的球王比利致敬，巴西國腳安東尼拉高球衣，並展示以葡萄牙文寫上的「請安息，比利」。

安東尼展示底衫上的比利致敬字句。（Getty Images）

開賽早段，艾歷臣開出角球，狼隊防線走甩卡斯米路，頭槌攻門，卻省中狼隊的馬菲奧斯紐尼斯出界。狼隊的施美度後場回傳時失誤，隨即變成加拿祖的單刀機會，可惜起腳直接被荷西沙亞撲出，錯失開紀錄的機會。

曼聯末段再施壓，狼隊防守右路承受不少壓力，先有馬拉西亞傳中，安東尼頭槌接應，惟角度欠奉，被荷西沙亞鬆實。加拿祖左路再斬中，再一次落在遠柱的安東尼，這名巴西國腳隨即以插水式頭槌攻門，惟力度不足，兩軍上半場互無紀錄，打成0：0平手。

今仗正選上陣的小將加拿祖，未能把握施美度的後場誤傳。（Getty Images）

曼聯與狼隊在半場休息後即作出調動，先列後備的拉舒福特取代加拿祖；狼隊的阿達馬查奧爾同樣入替。紅魔鬼再度增加壓力，安東尼連番施射，也敵不過愈戰愈勇的門將荷西沙亞。

因紀律問題被罰的拉舒福特，半場入替小將加拿祖。（路透社）

狼隊的魯賓尼維斯處理罰球直射，即使途程較遠，但力度與角度兼備，幸好迪基亞及時飛撲。狼隊刻意收後，曼聯踢得老鼠拉龜，要打破僵局，還是全靠拉舒福特。這名英格蘭翼鋒左路突破，與般奴撞牆配合，狼隊守衛落腳未能解圍，「福仔」殺入禁區起腳破網，76分鐘終於取得入球，曼聯領先1：0。

拉舒福特下半場中後段突破建功，為曼聯打破僵局。（Getty Images）

拉舒福特入楔起腳，射門射中荷西沙亞再反彈向「福仔」入網，可惜先彈中他的手部再入網，VAR推翻入球，曼聯依然領先1：0。

狼隊補時階段狂攻，魯爾占美利斯頭槌被迪基亞及時撲出，助紅魔鬼力保不失，結果曼聯一球擊敗對手，全取3分，以32分暫時升上第4位，能夠以前四結束2022年。

拉舒福特射門反彈至身上入網，可惜犯手球在先。（Getty Images）

狼隊正選陣容（4-3-3）：

門將：1荷西沙亞

後衛：22施美度﹑23麥斯基爾文﹑4彌敦哥連斯﹑64曉高般奴

中場：27馬菲奧斯紐尼斯﹑8魯賓尼維斯﹑28摩天奴

前鋒：11黃喜燦﹑29迪亞高哥斯達﹑10普丹斯



曼聯正選陣容（4-2-3-1）：

門將：1迪基亞

後衛：29雲比沙卡﹑19華拉尼﹑23勞基梳爾﹑12馬拉西亞

防守中場：18卡斯米路﹑14基斯甸艾歷臣

進攻中場：21安東尼﹑8般奴費南迪斯﹑49加拿祖

前鋒：9安東尼馬迪爾

