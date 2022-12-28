英超︱曼聯名單突現葡萄牙前鋒惹猜測　名字急被刪當事人搞笑回應

C朗拿度離隊，曼聯急需買前鋒，無獨有偶，英超官網上的曼聯大軍名單日前突然多了一名葡萄牙前鋒，引來外界猜測。



曼聯在「後C朗時代」首場英超聯賽，輕鬆大勝諾定咸森林3：0，雖然前鋒拉舒福特跟安東尼馬迪爾都有進賬，但主教練坦赫格明言，會在冬季轉會窗買人，填補C朗空出來的位置。

在宿敵利物浦搶走荷蘭新星加普後，坦赫格被問到紅魔的最新轉會動向，他表示：「首先我們可以提拔新人，加拿祖（Alejandro Garnacho）、艾蘭加（Anthony Elanga）、柏利斯迪（Facundo Pellistri），在世界盃及訓練中都令我留下了好印象。」

坦赫格明言會買人頂替C朗。（Getty Images）

他補充，假如購入新兵，必定會審慎判斷對方是否合適：「我認為要買回一名前鋒，但新兵肯定要適合球隊，意思是他不能只加入我們，而是能增加球隊實力的，否則只會增添麻煩。要知道，加盟曼聯的標準是很高的。」

英超官網中的曼聯大軍名單，周二（27日）就突然多了一個神秘名字，這位名叫Betinho的葡萄牙前鋒，被「安排」穿起11號球衣，隨即引來網民猜測及起底。

英超官網的曼聯大軍名單上多了一個前鋒的名字，引起猜測。（網上圖片）

這位C朗同鄉也是於士砵亭青訓系統出身，29歲的他身高1.72米，曾代表葡萄牙U21梯隊披甲；2014/15年球季更外借過去當時踢英冠的賓福特，但現時僅效力葡萄牙第三級別聯賽球會Espinho。

據《Athletic》記者Laurie Whitwell透露，曼聯已通知英超賽會，改正有關失誤，並強調這只是技術性問題，相信這宗「轉會」的成數極低。而Betinho的名字亦已從該名單中刪除。

Betinho在2014年曾外借英冠賓福特。（Twitter）

只得約3000名粉絲的Betinho在社交網站上自嘲，在限時動態分享相關截圖，寫上「多謝曼聯，稍後見！」又標注了兩名紅魔葡萄牙球星般奴費南迪斯跟達洛治，「跟你們共用同一更衣室，會是我的榮幸。」他之後再上載一張自己身穿曼聯球衣的改圖，「這笑話愈來愈似真的了」，並配以兩個「笑到喊」的表情符號。

Betinho跟C朗一樣，都是葡萄牙勁旅士砵亭青訓產品，不過相信二人的共通點已到此為止。他在士砵亭一隊只上陣過3場，的確曾經轉戰英倫，2014年曾外借當時在英冠的賓福特一季，2015年轉投另一本土球會比蘭倫斯，隨後飄泊至低組別聯賽。