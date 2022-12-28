英超｜曼聯贏森林球員評分　卡斯米路更勝入球福仔　有人分數肥佬

曼聯在英超主場以3：0大勝諾定咸森林，雖然拉舒福特有入球及助攻，但英國《天空體育》認為防中卡斯米路更加搶鏡，給予他全場最高的9分，並撰文大讚卡斯米路改變了曼聯。英國《曼徹斯特晚報》就給予卡斯米路、拉舒福特及華拉尼並列最高的8分。



卡斯米路上場聯賽盃客申中堅，今仗回到中場踢防中。（Getty Images）

曼聯後防受傷兵困擾，華拉尼趕及回歸擔正，拍住客串的左閘勞基梳爾扼守中路。《天空體育》讚卡斯米路對曼聯的重要性毋庸置疑，今場好好保護了這對中堅，幫曼聯從一開始就控制了中場，令到森林很難靠近曼聯的球門。《天空體育》稱讚他防守意識非常好，能夠預判場上的危險，在進攻同樣具影響力，能力全面。

曼聯2：0的入球，其實來自卡斯米路在後場左路落腳鏟走對方的腳下球，再交由華拉尼、杜維爾馬拉西亞、般奴費南迪斯組織上去，最終由拉舒福特助攻安東尼馬迪爾射入。

卡斯米路獲頒最佳球員。（Twitter）

曼聯3：0的入球，卡斯米路更佔大部分功勞，當時森林正從後場組織上去，卡斯米路看準機會，殺上前逼搶，截到對方的傳球。他再順勢推前，望到左路的費特有空位，便送上斜傳，劏開森林的防線，助攻予費特射入。

卡斯米路落地鏟截。（Getty Images）

故此，《天空體育》賽後給予卡斯米路全場最高的9分，而一入球一助攻的拉舒福特就得8分，其餘曼聯正選球員都有7分，只有巴西右翼安東尼6分，為曼聯最低分的正選球員。

在曼聯一班正選球員中，安東尼得6分最低。（天空體育）

體育傳媒《ESPN》賽後亦在Twitter向讀者提問：「卡斯米路是否當今英超的最佳防中？」

英國《曼徹斯特晚報》的賽後球員評分中，卡斯米路、拉舒福特及華拉尼並列最高的8分。該報亦提到卡斯米路在第二個入球中的作用，作為球隊轉守為攻的起點，踢出另一場精彩的表現。

卡斯米路與隊友慶祝入球。（路透社）

華拉尼獲得高分，除了表現穩健，也是對他職業態度的嘉許，因為他是第一位踢完今屆世界盃決賽後為球會上陣的球員。曼聯主帥坦赫格賽後也讚他：「我在中堅位置方面有問題，他承擔起責任，踢得非常好，對球隊十分重要。」

世界盃決賽後9日，華拉尼回到球會，為曼聯正選披甲。（Getty Images）

在《曼徹斯特晚報》評分中，其他曼聯球員都獲6至7分，除了安東尼外，他僅得不及格的4分。該報的評語稱：「未能重新適應英超，一次又一次浪費控球權，他在56分鐘還浪費了一次輕鬆入波的機會。」