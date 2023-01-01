英超｜曼聯前鋒紀律問題遭貶後備惹熱議　入致勝球後自揭罪名

曼聯在大除夕夜於英超作客狼隊，前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）在賽前遭主帥坦赫格指他因「紀律問題」而不獲派正選，卻在半場已獲解禁上陣、更攻入致勝球，令球迷議論紛紛。這位25歲射手賽後親自揭開到底干犯了什麼「罪名」。



曼聯作客狼隊前，坦赫格被英國電視台問道為何拉舒福特沒有正選，他只是斬釘截鐵地指是「內部紀律問題」，將拉舒福特列後備是「按我們的規矩」而決定，令球迷想像會否是拉舒福特開罪了坦帥、或是更嚴重的問題。

拉舒福特在對狼隊一戰中先列後備，惹來外界不少揣測。（Getty Images）

坦帥的一番話，當時已引來曼聯名宿、現任球評的史高斯道：「很難知道真相呢，真的。他（坦赫格）說是內部紀律問題，也許是遲到吧。」

拉舒福特最終在半場獲派上陣，更在76分鐘攻入全場唯一一球，助曼聯以1：0擊敗對手。「福仔」賽後也親自回應了自己的「紀律問題」，一開始他並不願意直接說出原因，只道：「那是球隊的規則，人就是會犯這種錯誤的，我當然為未能踢正選感到失望，但我明白這個決定。很開心我們能贏波，我們可以由這裏重新出發了。」

拉舒福特在半場上陣，最終攻入致勝球。（Getty Images）

經驗豐富的史高斯猜對了。拉舒福特在遭媒體追問之下，才說：「我開會遲到了一點。我睡了，還睡過頭了，這種事就是會發生的吧。」雖然只踢了半場，但在英國《曼徹斯特晚報》的賽後評分中，他與三名正選華拉尼、盧基梳爾和迪基亞都獲評全隊最高分的8分，似乎已以表現做出最誠懇的道歉。