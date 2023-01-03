C朗簽艾納斯｜主帥加西亞曾到曼聯見工　一句開玩笑或成「地雷」

艾納斯新兵C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）去年底與公開炮轟曼聯主帥坦赫格，與曼聯不歡而散，之後在世界盃又傳與葡萄牙國家隊教練費蘭度山度士失和。面對這位棘手的球壇巨星，艾納斯教練魯迪加西亞（Rudi Garcia）不感憂慮，他認為優秀的球員才是最易管理。



58歲的魯迪加西亞來自法國，以前在歐洲球壇打滾多年，執教過里爾、羅馬、馬賽及里昂等大球會，去年6月赴沙特執教艾納斯。教了半年，迎來C朗的加盟，魯迪加西亞做好準備了嗎？他表示，在一年多前已經準備好執教C朗。

魯迪加西亞以前教過多支歐洲球隊，現在執教艾納斯。（Getty Images）

魯迪加西亞說：「能夠執教C朗這樣的偉大球星，我覺得任何教練都會感到高興，而且在2021年11月的時候，我非常接近接掌曼聯。」當時C朗效力曼聯，而曼聯成績未如理想，蘇斯克查下台，球會要找新領隊。

「他們最後選了蘭歷克，但我都跟梅圖（曼聯足球總監）及費查（曼聯技術總監）見過面兩次。」魯迪加西亞續說：「我差點就教到曼聯，真的很渴望，哪位教練不渴望教曼聯？曼聯對我的興趣，令我對自己的前途更有信心。」

C朗近大半年經歷很多風風雨雨，在訪問中公開爆轟曼聯領隊坦赫格，逼曼聯與他解約。在世界盃，他失去葡萄牙國定隊正選席位，有傳他與主帥費蘭度山度士失和，並威脅退出國家隊，但後來葡萄牙足總澄清此事。

魯迪加西亞曾執教羅馬，與「羅馬王子」托迪合作。（Getty Images）

對於C朗近年與不同教練的關係，魯迪加西亞說：「我一直相信，優秀的球員都是最易管理的，因為他們非常聰明。在羅馬時，我在托迪身上證實了這個想法。」

有網民發現，魯迪加西亞之前在記者會上回應C朗加盟的問題時，拿了美斯來開玩笑，他回應：「我想先將美斯從多哈帶過來！」說罷大笑。雖然魯迪加西亞說笑，但傳進有心人的耳中，會不會解讀成為C朗不如美斯，或者C朗只是次選？