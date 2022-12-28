英超｜曼聯三球輕取諾定咸森林　拉舒福特一射一傳建功

英超，曼聯主場以3：0擊敗諾定咸森林。英格蘭前鋒拉舒福特狀態大勇，先接應基斯甸艾歷臣的角球開紀錄，之後助攻拍檔安東尼馬迪爾，半場領先2：0。換邊後，卡斯米路精準斜傳，由費特射成3：0埋齋。曼聯在世界盃後首場聯賽贏得輕鬆，現時15戰得29分排聯賽第5位。



哈利馬古尼今場先列後備，到尾段才入替華拉尼；另外梳爾今仗客串踢中堅。（Getty Images）

曼聯後防飽受傷兵問題困擾，踢完世界盃決賽的華拉尼趕及復出，夥拍客串中堅的勞基梳爾扼守中路，兩閘是杜維爾馬拉西亞及雲比沙卡。曼聯中前場陣容完整，艾歷臣拍卡斯米路踢防中，般奴費南迪斯、拉舒福特及安東尼支援馬迪爾攻堅。今場是曼聯與C朗拿度解約後的首場聯賽，C朗在季中突然發難離隊對球隊表現並沒有什麼影響。

面對排尾二的森林，曼聯控制大局，控球超過6成，射門17次當中8次中目標，而森林8射僅得3中。曼聯在19分鐘就打開紀錄，入球來自一次別出心裁的角球攻勢，華拉尼及拉舒福特一開始在遠柱的人叢中，華拉尼先跑向12碼點，引起森林守將的注意，接着到拉舒福特在無人看管下跑往前柱。艾歷臣把握機會，傳地波予拉舒福特一抽入網，曼聯領先1：0。

在角球攻勢中，拉舒福特從後柱跑到前柱接應射入。（路透社）

拉舒福特固然走位靚，艾歷臣的傳球時機亦恰到好處。（路透社）

3分鐘後，曼聯快攻，拉舒福特接應長傳，左路突破，至禁區角對出急停。森林的後衛都被安東尼的走位帶入禁區，令到禁區頂的馬迪爾無人看管。拉舒福特橫傳，馬迪爾推射入網，曼聯領先2：0。

25歲的拉舒福特今季在英超累積5個入球及3次助攻。

馬迪爾在禁區頂射入，曼聯領先2：0。（Getty Images）

馬迪爾與助攻的拉舒福特慶祝。（Getty Images）

森林在40分鐘一度靠罰球攻勢，將皮球射入網窩，耶迪斯接應高波頭槌一頂，撞中韋利保利的腳入網。VAR檢查入球時，發現韋利保利越位，入球無效，森林食了一次「詐糊」。曼聯半場領先2：0。

耶迪斯以為自己頭槌頂入慶祝。（Getty Images）

其實他的頭槌撞到保利，而保利有越位，所以入球無效。（Getty Images）

在曼聯青訓出身的連格今仗代表森林正選，倒戈母會，但未有建樹，並於53分鐘受傷退下火線。

曼聯到87分鐘再找到入球，最大功臣是卡斯米路，當時森林打算從後場策動反擊，但這位巴西防中看準機會，截斷了森林的傳球，再引球推進，斜傳予左路入楔的同鄉費特，費特順勢一射，曼聯贏到3：0完場。

這是曼聯史上首個由巴西球員包辦助攻及射入的英超入球。

費特為曼聯埋齋。（Getty Images）

曼聯在世界盃期間與C朗拿度解約，而在世界盃後的兩場比賽，曼聯都順利贏波，他們上周先在聯賽盃以2：0淘汰般尼，今仗再在英超輕取森林。曼聯在聯賽榜15戰得29分，排第5位，離第4位的熱刺只差1分。

拉舒福特今季各項賽事為曼聯上陣21場，攻入10球，入球數量已經是去年的一倍（32場入5球）。他賽後說：「最重要的原因是我很享受，我很專注，感到快樂。我希望可以保持下去。我想踢出一個好球季，為球會贏得錦標。」

拉舒福特今場表現搶鏡。（路透社）

拉舒福特續說：「這（贏錦標）是主要的目標，也是我們的志向。當我躋身一隊時，我們有不錯的勢頭，頭幾年贏了三四個冠軍。不過，之後我們陷入困境，但克服困境的方法就是靠努力，我們必須聽從領隊及教練的說話，踢出他理想中的足球去贏比賽。如果我們繼續進步，就有機會做到。」

曼聯領隊坦赫格。（Getty Images）

曼聯領隊坦赫格滿意賽果，尤其提到他們再次保持清白之身，沒有失球。他說：「我們組織到一些好好的攻勢，有很多的跑動。當你有機會跟門將單對單時，你要取得更多入球。」

對於拉舒福特的表現，坦帥說：「這不只是他的，但我再一次對他的表現感到高興。他的狀態非常好，如果他保持到這種狀態及精神，對他及對我們也是一件好事。」

被問到1月增兵計劃時，坦赫格表示正尋找一位前鋒，但目標必須符合體育競技的標準，並在球會財務上可行。