行山｜黃錦星黃浩聰上大帽山執垃圾　山系大嘥鬼留下恐怖垃圾堆

前環境局局長黃錦星及越野跑手黃浩聰日前行大帽山執垃圾，在社交網站分享恐怖畫面，他們發現有人將一個四人露營帳篷丟在山上，營內有大量垃圾，包括廚餘及未煮食材。黃錦星感嘆：「真係山系大嘥鬼！」

他們參與環保團體綠惜地球的惜山競走活動，同行的還有大帽山連姐。由於山上太多垃圾，旅程比預計長，他們一行人清理了15.5公斤垃圾，人人落山時拿住大包細包，就連體能超強的黃浩聰也嘆：「拎唔到啦！」



黃浩聰及黃錦星在山上發現了一個被丟棄的營帳。（黃錦星Facebook）

綠惜地球的惜山競走活動開鑼，他們日前邀請了黃錦星、黃浩聰、連姐等一起上大帽山執垃圾，一邊行上山頂，一邊沿路清徑淨山。他們落山時，在一處草坪上，發現了一個相信是由非法露營人士留下來的垃圾堆。黃浩聰在社交網站上感嘆：「最誇張係啲人露營之後，連個營都唔帶走，仲留低一大堆垃圾。」

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黃錦星亦在社交網站撰文分享：「而遇上最誇張的，包括金屬手推車仔，以及被用完即棄的野營大帳篷和帳篷內外大量物資，包括廚餘及未煮食材、一大盒新開濕紙巾、其他各類垃圾。真係山系大嘥鬼！」

發現了一包未開的菜。（綠惜地球提供）

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營內還有一卷廁紙、一枝未開的止汗劑。綠惜地球在社交網站上亦嘆：「我哋都好好奇，到底呢啲人係抱住咩心態？點解可以咁無公德心？」

上落一轉大帽山頂，他們由兩手空空上，變成拿住大包細包落。最多的垃圾是紙巾、濕紙巾、膠樽、塑膠食品包裝，最誇張的發現則是那個營帳以及一架金屬手拉車仔，總共重15.5公斤。

綠惜地球透露，這次淨山旅程比原定計劃超出一個小時，垃圾多到「連體能fit爆嘅聰sir（黃浩聰）都話『拎唔到啦』」。

黃錦星希望大家多愛惜郊野環境，「希望大家『上得山多要不留痕！發哥連姐都笑呵呵！』我行山遠足，自己水壺自己帶，亦自己垃圾自己帶走，山野不留痕。」