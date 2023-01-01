東涌行山｜石門甲上彌勒山頂賞靚景 經三角石脊穿藤蔓路落山
撰文：山水小組
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這幾天天晴乾燥，宜上高山看風景。一年之中，只有兩三個月有這種天氣，要好好珍惜。
（出發日期：2022年12月25日 ）
今日聖誕節，又是星期日，選了易行的彌勒山郊遊徑。金石脊上，三角石脊落，路程約十公里。
▼按圖看清路線及沿途風景，石門甲起步，經金石脊上彌勒山頂👇👇👇
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小休看過風景後，便沿北脊落山。沿地圖上的路徑向北走，橫過彌勒山郊遊徑，續走山徑去506山頭的直升機坪，轉向東落三角石脊。
▼按圖看清路線及沿途風景，沿北脊落山到506山頭直升機坪👇👇👇
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走入樹林，開始落山。俯瞰東涌新市鎮。三角石脊較金石脊崎嶇難行。走到下半段，不斷要彎身穿過藤蔓。
▼按圖看清路線及沿途風景，三角石脊入林落山👇👇👇
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【本文獲「山水小組」授權轉載。】