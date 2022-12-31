2022山界大事回顧｜黃浩聰破四徑紀錄　下城門水塘與貓屋爆紅一時

2022年來到尾聲，各位山友記得什麼難忘的行山界大事、趣事？

越野跑手黃浩聰在香港山野留下更多紀錄，年初先在兩日內完成四徑，年中再用5日完成500公里「跑無盡」。下城門水塘及大帽山「貓屋」曾一時熱爆，吸引很多山友打卡。



在2月，香港越野跑手黃浩聰於「香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）」以46小時55分完成超過298公里路，幾乎不眠不休地跑過麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，打破去年梁俊強所創49小時21分的紀錄，成為史上首位兩日內完成四徑的跑手。

黃浩聰破HK4TUC紀錄全歷程 鳳凰徑極狼狽飲廁所水兼有幻覺｜四徑

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在2月，有行山人士在大帽山遇上一對孔雀情侶，成為一時熱話。這對孔雀會在大帽山道的主路附近現身，吸引不少山友上山碰運氣。漁護署在3月一度嘗試捕捉牠們，但未能成功。香港觀鳥會保育主任黃雪媚表示，香港絕對不會有野生孔雀出現，本港接連發現的孔雀相信曾有人飼養。

行山直擊漁護署圍捕大帽山孔雀 「孔雀情侶」飛脫包圍逃進叢林

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在4月，由於雨量偏少，下城門水塘近乎乾塘見底，塘底龜裂，如火星表面，吸引大量山友前往打卡，成為一時熱潮。不過，連續兩日有遊人在上落水塘時從高處墮下，導致一死一傷。之後，政府部門封路，以鐵網陣封閉所有落水塘的山徑，禁止遊人再落去。

下城門水塘鐵網陣封鎖落塘路徑 攝錄監察系統阻嚇打卡遊人｜行山

底部龜裂的下城門水塘。（顏銘輝攝）

在4月，網上流傳一段影片，有家長帶同子女到金山郊野公園行山。片中的女童疑餵飼猴子，吸引了一隻體形較大的猴子，對方拉跌了女童，女童的父親追打猴子。片段引起網民熱議，普遍認為家長欠缺行山禮儀及知識，根本不應讓女童接近及餵飼野生動物。

女童行山遭馬騮推跌搶食物 父追上報復不果 網民斥：唔餵咪無事

網上流傳片段，可見有家長帶同子女行山，其間疑容許年幼女兒餵食物予野生馬騮，女兒其後遭馬騮拉跌搶去食物。（fb「on9仔女同盟會 (on9限定) 官方後備群」影片截圖）

在5月12日，18歲的曾朗傑登上世界最高峰珠穆朗瑪峰，成為史上最年輕登頂珠峰的香港人。他的父親、著名登山家曾志成同行，第4次攀上珠峰頂，他們還是首對完成攀登珠峰的香港人父子。

曾朗傑專訪｜非一般童年締登珠峰紀錄 攀山家父親曾志成言傳身教

曾志成（左）及曾朗傑在2022年5月12日早上9時35分登上珠峰頂。（登山達人Facebook）

在5月25日至29日，香港越野跑手黃浩聰在5日內完成「跑無盡」香港站500公里環港挑戰，並藉此機會為本港青少年越野跑培訓籌款。在過去的5天挑戰中，黃浩聰以香港國際機場為起點，途經大嶼山、荃灣、元朗、上水、沙田、西貢、西灣河、山頂，最終以上環孫中山紀念公園作為挑戰終點。他經歷日曬雨淋的天氣，全程跑了535公里，合共13765米攀升。

黃浩聰「跑無盡」5日經歷日曬雨淋 完成500公里環香港挑戰

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在7月，荔枝窩穿村水上巴士啟航，航班逢周二及四提供服務，從大埔三門仔及馬鞍山大水坑出發，前往荔枝窩、吉澳及鴨洲。未有水上巴士前，普通行山人士如果想在閒日入荔枝窩，需要從烏蛟騰或鹿頸出發，行超過1小時山徑才到達；如果沒有禁區紙的話，閒日入吉澳及鴨洲更要包船。

行山｜荔枝窩水上巴士啟航 馬鞍山海濱上船去埋吉澳鴨洲

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在8月，「毅行先生」陳國強（KK Chan）順利完成2022年的UTMB，彌補4年前低溫症退賽的遺憾，他衝線後高舉香港區旗。他的Facebook專頁亦寫到「說了再見，約定再見，就會再見。今次唔使截的士，終點見！」另外，香港選手黃浩聰以24小時04分27秒完成賽事，位列男子組第32，在亞洲選手中排第3。

UTMB｜61歲「毅行先生」跑完171公里 陳國強KK躋身組別前10名

在10月，世界知名桌球手奧蘇利雲來港參賽，他還是一名跑步愛好者，留港期間曾到香港山野跑山，包括港島的金督馳馬徑及西貢的麥理浩徑第一段。離港前，他在訪問中說：「我們跑上山，嘩，上到山頂向下望，盡是最美風景。在英國我要4小時路程才欣賞到，在香港只需20分鐘。」

奧蘇利雲訪港三條跑步路線各有特色 大讚風景靚希望明年再來跑山

在10月，香港越野跑步總會與24間籌辦越野跑賽事的組織機構聯署，向醫務衞生局局長盧寵茂發公開信，要求政府盡快與越野跑界開會。他們希望當局盡快取消各種對越野跑比賽的防疫限制，以保住香港為亞洲越野跑中心的地位。越野跑步總會稱，跑手甚至連在補給站吃一條香蕉也不准。到11月，政府放寬措施，准許山賽的檢查站為跑手提供香蕉。

越野跑比賽獲政府批准恢復提供香蕉 跑手食蕉時要遵守多項限制

俄羅斯塗鴉藝術家Vladimir的作品在11月成為山界打卡熱點，最受歡迎的肯定是大帽山的「貓屋」，遊人紛紛行山到大帽山頂，穿過圍欄鐵閘，在「貓屋」前排隊拍照。後來，政府用膠帶封閉前往「貓屋」的通道，圖案亦一度被其他人劃花，令熱潮退卻，遊人轉為湧往該藝術家位於汀九的另一幅作品「光環貓」打卡。不過，「光環貓」在12月被工人塗上白漆。

大帽山「貓屋」通道遭政府封閉 熱爆行山景點來自俄國藝術家創作

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在11月，政府重開轄下露營地點。新冠肺炎疫情襲港，漁護署宣布郊野公園露營地點由2020年3月28日下午6時起關閉，至同年5月21日重開，期間封閉了54日。經過不足兩個月的開放後，隨疫情反覆變化，郊野公園的露營地點在2020年7月15日再度關閉，今年到11月17日重開時，足足連續關閉855天。此外，漁護署在荃錦營地引入實名預約系統，所有到荃錦營地露營的人士都要事先預約。

露營地點11.17重開 戶外體育場所觀眾席可飲食 健身中心再放寬

在郊野公園露營地點封關期間，漁護署在各區郊野公園人多聚集的地方加強巡查及執法，例如東龍島，打擊違反防疫規例的行為。（政府新聞處）

在11月，有網民公審一名女KOL，指她亂將柑皮扔在山上。有網民支持山野無痕，批評她亂扔垃圾，如果人人這樣做，會令香港山野變垃圾山，亦有人認為沒有問題，聲稱柑皮可以自然分解。

缺德！港女KOL行山食柑 亂拋柑皮落地遭網民批冇家教 法例咁講

在11月，還有另一宗引網民熱議的行山事件，有網民表示見到一位穿短裙、絲襪及長靴的女士，以一身上班的裝束，從伯公坳行上大東山。網民大多認為她這身裝束不適合行山，亦有人猜測她這樣穿的原因。

港女著性感短裙黑絲加長靴行山！網民提3大猜測:OL裝束行山有苦衷

（Facebook群組「香港行山新手交流區」截圖）

在12月，香港越野跑比賽出現一位稀客：周潤發。著名影星周潤發向來都喜歡跑山，但甚少見他參與比賽，但他參加了12月5日的香港越野錦標賽，不消1小時完成10公里，以56分39秒完走，在男子先進組41名跑手中排第37。

周潤發出戰香港錦標賽56分鐘完走 謝俊賢黃卓寧稱王封后

周潤發完成香港越野錦標賽，少不了被跑手圍住合照。（香港田徑總會facebook）