【四徑】黃浩聰47小時內跑完298公里創紀錄　寫下香港山界新傳奇

黃浩聰再創香港山界紀錄！在2022年「香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）」，他以46小時55分完成超過298公里路，幾乎不眠不休地跑過麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，打破去年梁俊強保持49小時21分的紀錄，成為史上首位兩日內完成四徑的跑手。



年初四早上約7時半，黃浩聰拖住疲倦的身軀，跑到大嶼山的梅窩碼頭，親吻代表四徑終點的綠色郵筒。他以46小時55分完成四徑，成為最新的四徑紀錄保持者。

今年四徑在年初二早上8時開始，16位跑手逐一出發，黃浩聰排第14位，在早上8時39分於屯門正式起步，先逆走100公里的麥理浩徑。在年初二晚上10時多，他以13小時半完成麥徑，坐車前往南涌，並在午夜前開始踏上衛奕信徑。

四徑即時追蹤｜黃浩聰率先衝線破紀錄 附大會網站連結

黃浩聰刷新四徑紀錄，以不足47小時完成賽事。（顏銘輝攝）

在年初三凌晨，黃浩聰在八仙嶺超越領前的楊志成，到九龍坑山再拋離，一馬當先，並在早上9時多搭地鐵過海，繼續餘下兩段衛徑，中午前抵達赤柱，完成衛徑。跟住，他坐車到石澳起步，大約在晚上7時完成港島徑，跑落中環碼頭，乘搭7時40分的船入梅窩。

黃浩聰等上船時，把握時間休息。（Instagram截圖）

年初三的晚上8時多，黃浩聰起步踏上鳳凰徑。年初四清晨約4時，他到達昂坪，約5點半經過香港第二高峰鳳凰山的山頂，約6時落到伯公坳，再上大東山，最後在早上回到梅窩，完成298公里的香港四大遠足徑；若包括山頂落中環的路程，估計全程約300公里。

四徑連續兩屆有新紀錄誕生，2021年的四徑以「breaking 50為主題」，梁俊強以49小時21分鐘完成，打破紀錄，成為首位在50小時內完成四徑的跑手。今屆，黃浩聰刷新紀錄，再將紀錄推前至48小時內。

黃浩聰再度創下跑界新紀錄。（顏銘輝攝）

在UTMB屢創佳績的黃浩聰首度參賽。（Facebook）

四徑全長298公里，參加者先逆走麥理浩徑，再逆走衛奕信徑，之後逆走港島徑，最後到鳳凰徑。（大會實時追蹤網站）

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