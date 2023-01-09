荷甲｜阿積士華裔小將入替成最大亮點　港隊主帥安達臣早已留意

荷甲勁旅阿積士聯賽作客奈梅亨，最終與對手打成1：1平手失分。看似平平無奇的一仗，原來也有亮點，母親為香港人的19歲小將菲慈佔天樂，在下半場末段上陣，首度代表阿積士在荷甲亮相。



阿積士雖然有卡拉臣在38分鐘建功，可惜換邊後被奈梅亨的迪馬達扳平，最終兩軍以1：1握手言和，阿積士被榜首的飛燕諾拉開3分差距。

阿積士末段換人，試圖扭轉戰局，換入穿上28號球衣的菲慈佔天樂（Kian Fitz-Jim），這名19歲小將首度亮相荷甲，即使未能助阿積士取勝，但已是他足球生涯的重要一步。菲慈佔天樂隨後在社交網站發文，表示對首戰荷甲感到自豪。

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菲慈佔天樂後備入替，首度在荷甲亮相。（Instagram截圖）

這名出生自阿姆斯特丹的阿積士青訓產品，母親是香港人，並持有香港身份證。菲慈佔天樂今季成為阿積士青年隊的隊長，亦是球隊的必然正選，在荷乙上陣19場，並貢獻1入球5助攻，其中對丹保殊（FC Den Bosch）一仗更交出1入球及2助攻。

雖然菲慈佔天樂曾經入選荷蘭青年軍，並U19出戰歐錦賽外圍賽，但港隊主帥安達臣亦早有留意他，安帥去年接受《01體育》的專訪時透露，希望菲慈佔天樂能夠披起港隊球衣，「可以的話，他（菲慈佔天樂）還是優先考慮代表荷蘭。但他很有潛質，我會嘗試說服他。」

菲慈佔天樂（右）是荷蘭青年代表隊成員。（IG@kianfitzjim）

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