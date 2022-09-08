歐聯｜歐霸冠亞軍回歸首戰齊慘敗　格拉斯哥流浪僅1次射門中目標

德甲法蘭克福與蘇超格拉斯哥流浪闊別歐聯多時，回歸分組賽首仗，一同接受歐聯常客洗禮。

一對去季歐霸決賽分子，在分組賽首仗齊齊大敗兼捧蛋。法蘭克福的主場氣氛無助球隊攻破葡超士砵亭，流浪造訪荷甲阿積士更全程捱打，主帥雲邦賀斯賽後一番話，道盡「歐聯之壁」如何難過。



法蘭克福上季歐霸決賽藉互射12碼擊敗流浪，捧盃兼直入分組賽，相隔62年重返歐洲冠軍賽事。法蘭克福球迷相當狂熱，作客異地也有大批擁躉浩浩蕩蕩去撐場，何况主場出擊。

法蘭克福球迷穿起主隊的黑色衫，形成一片黑潮。（Getty Images）

法蘭克福「黑潮」無助 士砵亭贏在把握力

不過，就算主場今戰有5.05萬球迷入座，形成一片「黑潮」，法蘭克福上半場搶攻士砵亭，攻勢較多但未能把握，下半場嘗到惡果。士砵亭在65分鐘由英格蘭翼鋒馬古斯艾活士，接應守田英正傳中打開記錄，兩分鐘後再次藉幾腳妙傳撕破法蘭克福後防，由法蘭斯高查卡奧再下一城。士砵亭於82分鐘由紐奴山度士埋齋，作客輕勝3:0。

熱刺出身的艾活士，冒受傷之險快腳一射，為士砵亭打開記錄。（Getty Images）

格拉斯哥流浪半個鐘輸3球 全場僅1次中目標

流浪自外圍賽第3圈出戰，相隔12年殺入分組賽。雲邦賀斯領軍返回荷蘭，作客阿積士經歷苦痛一夜。阿積士上半場由艾臣馬艾華利斯、貝侯斯及古杜斯各建一功，其中第二、三球在兩分鐘連環出現，33分鐘已領先3球，加上貝雲積80分鐘錦上添花，大勝4:0。流浪全場4射僅1中，曾有巴利錫妙射破網因越位作廢，控球比率只得25%。

流浪面對阿積士，全程捱打。（美聯社）

歐霸冠、亞軍 初嘗歐聯苦

歐霸決賽份子來到歐聯，首戰吃悶棍。觀乎兩軍在暑期組軍，實力都未見明顯增強。法蘭克福不乏新將，如回歸德甲的德甲世界盃冠軍成員馬里奧葛斯等，填補中場攻擊主力菲臘高斯迪的空缺。惟球隊今戰把握力卻頗差，11射僅2中。

葛斯回歸德甲，今戰擔任正選。（Getty Images）

領隊加斯拿形容球隊重返歐聯如夢想成真，首戰便回到現實，「就如學踏單車，過程中總會跌倒」。

加斯拿形容法蘭克福回到歐洲頂級賽事，需要學習。（Getty Images）

雲邦賀斯認實力不如人 難鬥億萬大軍

流浪在暑期賣走兩名主力，中堅加雲巴斯今仗為阿積士倒戈，進攻中場阿里布賣到修咸頓。今仗歐聯前，剛在蘇超打吡淨吞些路迪4隻光蛋。雲邦賀斯賽後受到阿積士球迷熱烈「歡迎」，叫這位飛燕諾名宿「帶走你啲垃圾」。揶揄事小，慘敗事大。

雲邦賀斯賽後坦言，流浪對着三支億萬大軍，實在「冇得鬥」。（Getty Images）

流浪在A組尚要應付意甲拿玻里及英超利物浦，如羊入虎群，雲邦賀斯坦言「冇得打」：「我們知道歐聯水平高，今天阿積士表露無遺。要爭逐歐聯，要投入以億計金錢。你看看阿積士，賣球員賣了近2億鎊。要我們跟這些球隊爭逐，要求太高。」他強調麾下戰意不成疑問，但表現欠佳，惟對手太強，「我們習慣的賽事水平，跟歐聯的要求，相差太遠」。