意大利盃｜國際米蘭加時反勝帕爾馬　44歲保方補時展現神級反應

意大利盃16強，國際米蘭踢到加時，主場以2：1反勝意乙的帕爾馬。

帕爾馬由克羅地中場祖歷在38分鐘遠射開紀錄，可惜他們的44歲門將保方未能保住清白之身到尾，遭國米射手拿達路馬天尼斯在88分鐘破門，兩隊法定90分鐘踢成1：1。在加時，法蘭斯高阿沙比於110分鐘建功，助國米反勝2：1淘汰帕爾馬。



保方在聖西路球場比賽，彷彿夢回廿多年前。這位意大利傳奇門將克服大腿傷患，趕及今仗復出把關，帶領帕爾馬作客挑戰國米。保方第一次踢意大利盃是1997年，距今超過25年。今場帕爾馬的正選陣容中，有6人在保方的意大利盃首戰後才出世。

國米防線表現平平，帕爾馬雖然牌面較差，但都有不少攻勢。在38分鐘，中場祖歷接應隊友橫傳，在禁區頂推順抽射，直飛上角入網，帕爾馬半場領先1：0。

保方在88分鐘失守，國米當時換入迪斯高，轟炸帕爾馬禁區。面對國米高波傳中，雖然帕爾馬守將第一點頭槌解圍，但落在禁區邊的拿達路馬天尼斯腳下，他一控一抽，保守沒有反應，目送皮球入網，國米追成1：1。

拿達路馬天尼斯為國米追平。（Getty Images）

挾追平之勢，國米差點能夠在法定時間了結帕爾馬，全靠保方寶刀未老。在補時，拿達路馬天尼斯左路突破，落底傳中，迪斯高第一時間射門，但保方反應及落地超快撲出，保住1：1紀錄，將比賽帶入加時。

保方落地快，撲出迪斯高的射門。（網上片段截圖）

帕爾馬在加時都有機會，可惜未能把握，最終國米技高一籌，在110分鐘攻入關鍵一球。當時費達歷高迪馬高左路急勁傳中，保方撲走至禁區，法蘭斯高阿沙比馬上頭槌攻門，笠過保方入網。國米最終加時反勝2：1晉級。

法蘭斯高阿沙比加時奠勝。（Getty Images）

保方賽後在社交網站表示：「我們在追夢的路上受挫。我們已經竭盡全力，但不幸地這並不足夠。輸波永遠是遺憾，但這一晚的比賽令我們更明白自己的價值。多謝大家支持我們，令比賽可以踢到加時120分鐘。」

雖然帕爾馬輸波，但保方賽後都獲得好評，尤其法定時間補時救迪斯高的一球，被網民大讚匪夷所思，完全不像一位44歲的門將。這是保方第50次來到聖西路比賽。

其實，今月底的28日，就已是保方的45歲生日。