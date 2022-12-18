世界盃｜拜仁、國米連續11屆決賽均有代表　兩大豪門40年從未斷纜

世界盃自1962年巴西封王後，再未有球隊能衛冕，然而自1982年世界盃起，有兩支球會每屆均有球員在決賽中亮相——德國的拜仁慕尼黑與意大利的國際米蘭。兩大豪門40年來從未斷纜，這是連皇馬、巴塞、曼聯也做不到的輝煌成就。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

效力拜仁的法國球員班捷文柏華特（圖左）與烏柏美加奴（圖右）。（Getty Images）

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

今屆的決賽組合法國對阿根廷，效力拜仁的有法國球員班捷文柏華特（Benjamin Pavard）、烏柏美加奴（Dayot Upamecano）、京士利高文（Kingsley Coman）與早前受傷的盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）；國際米蘭方面，阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）是球會今屆唯一代表。

效力國際米蘭的阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯。（Getty Images）

事實上，即使兩場四強賽果逆轉，決賽改由克羅地亞對摩洛哥，同樣也會有拜仁和國米球員——克羅地亞隊上有國米中場波索域（Marcelo Brozović），摩洛哥隊上則有拜仁後衛馬沙拉奧（Noussair Mazraoui），足證這兩家歐洲球會實力如何強大。

自82年世界盃起，最多拜仁與國米球員上場的的是2014年巴西世界盃。當屆決賽由德國對阿根廷，國米當年入選阿根廷隊的球員有柏拉斯奧（Rodrigo Palacio）、甘柏拿路（Hugo Campagnaro）與列卡度艾華利斯（Ricardo Alvarez），其中只有柏拉斯奧在決賽上場。

2014年時效力拜仁的德國球員舒韋恩史迪加（圖左）與拿姆（圖右）。（Getty Images）

拜仁作為當年德國隊大戶，有多達7名球員為國家出戰，包括紐亞（Manuel Neuer）、拿姆（Philipp Lahm）、謝路美保定（Jerome Boateng）、舒韋恩史迪加（Bastian Schweinsteiger）、卻奧斯（Toni Kroos）、湯馬士梅拿（Thomas Muller）、葛斯（Mario Götze），而德國最終亦憑葛斯入球，以2：1贏得冠軍。

1982年至今世界盃決賽出場國米與拜仁球員：

1982年世界盃

拜仁：路明尼加（Karl-Heinz Rummenigge），畢列拿（Paul Breitner），Wolfgang Dremmier／西德

國米：比高美（Beppe Bergomi），奧利亞利（Gabriele Oriali），阿杜布尼（Alessandro Altobelli）／意大利



1986年世界盃

拜仁：馬圖斯（Lothar Matthaus），漢尼斯（Dieter Hoeness），艾達（Norbert Eder）／西德

國米：路明尼加（Karl-Heinz Rummenigge）／西德



1990年世界盃

拜仁：歐真泰拿（Klaus Augenthaler），高拿（Jurgen Kohler），路達（Stefan Reuter）／西德

國米：奇連士文（Jürgen Klinsmann），馬圖斯（Lothar Matthaus），布林美（Andrea Brehme）／西德



1994年世界盃

拜仁：佐真奴（Jorginho）／巴西

國米：柏堤（Nicola Berti）／意大利



1998年世界盃

拜仁：利沙拉素（Bixente Lizarazu）／法國

國米：佐卡夫（Youri Djorkaeff）／法國；朗拿度（Ronaldo）／巴西



2002年世界盃

拜仁：簡尼（Oliver Kahn），連基（Thomas Linke），謝利美斯（Jens Jeremies），贊卡（Carstem Jancker）／德國

國米：朗拿度（Ronaldo）／巴西



2006年世界盃

拜仁：沙洛（Willy Sagnol）／法國

國米：馬達拉斯（Marco Materazzi）／意大利



2010年世界盃

拜仁：洛賓（Arjen Robben）， 雲邦美（Mark van Bommel）／荷蘭

國米：史奈達（Wesley Sneijder）／荷蘭



2014年世界盃

拜仁：紐亞（Manuel Neuer）、拿姆（Philipp Lahm）、謝路美保定（Jerome Boateng）、舒韋恩史迪加（Bastian Schweinsteiger）、卻奧斯（Toni Kroos）、湯馬士梅拿（Thomas Muller）、葛斯（Mario Götze）／德國

國米：柏拉斯奧（Rodrigo Palacio）／阿根廷



2018年世界盃

拜仁：哥倫天杜利素（Corentin Tolisso）／法國

國米：波索域（Marcelo Brozović），比列錫（Ivan Perisic）／克羅地亞



2022年世界盃

拜仁：班捷文柏華特（Benjamin Pavard）、烏柏美加奴（Dayot Upamecano）、京士利高文（Kingsley Coman）、盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）／法國

國米：拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）／阿根廷

