英超｜曼市打吡在即　哥迪奧拿揚言已準備「怪陣」撼曼聯

香港時間周六夜晚，英超將上演曼市「打吡」戰，曼城領隊哥迪奧拿向記者透露，自己準備了一個「荒謬」的戰術來面對曼聯。



「藍月亮」目前以39分排在英超第2位，領先同城死敵曼聯4分，雙方最近一次對碰是在去年10月的伊迪哈德球場，當時哥迪奧拿帶領球隊以6：3大破對手。不過與C朗拿度分手後的曼聯似乎漸入佳境，目前已錄得各項賽事6連勝，因此雖然對賽往績佔優，這位西班牙名帥對今仗仍不敢怠慢。

「面對曼聯我有一啲諗法，其中有個好『荒謬』（ridiculous）。」他說道。「但我未睇返佢哋最近嘅比賽，要睇返佢哋喺主場嘅踢法係點同埋會唔會有咩改動。我仍需要審視一下，所以我未有明確嘅出場名單。」

哥迪奧拿向來以喜歡臨時變陣聞名。（Getty Images）

這個荒謬的想法到底是什麼，他當然沒有詳細說明，不過哥迪奧拿向來以喜歡臨時變陣聞名，偶有佳作但有時候亦會陷球隊於尷尬之中，最經典一次莫過於2020/21賽季歐聯決賽對撼車路士時排出的「零防中」怪陣。這次作客奧脫福他又會有什麼奇思怪想，具體又會怪到什麼程度，或許某程度上比這場「打吡」戰本身更為吸引。

由於在對陣曼聯前仍有一場作客修咸頓的聯賽盃賽事要應付，他說自己有留意到球員們在上週末對戰車路士一役後顯現疲態，這表示他需要審慎決定，自己到底該派出哪些球員來作客「聖徒」。

坦赫格帶領的曼聯近況大勇，已錄得各項賽事6連勝。（Getty Images）

記者還問到他之前有否嘗試過簽下日前宣布掛靴的加里夫巴利，他開玩笑答道：「太貴喇，佢係一個擁有輝煌職業生涯、贏過無數錦標嘅出色球員，亦為威爾士國家隊上陣超過100場賽事。巴利而家可以成為一個出色嘅高爾夫球手。」

巴利從不掩飾自己對高爾夫球的喜愛。（Getty Images）

去年哥迪奧拿曾公開邀請加里夫巴利一起打高爾夫球，被問到會否再次約戰時，他說：「佢之前太忙喇，但我諗而家應該會得閒啲，我會試下再邀請佢。」