英超｜曼城領隊哥迪奧拿踢水樽發洩險惹禍　基爾獲加後備席搞亂檔

曼城作客3：1擊敗列斯聯，全取3分，繼續留在英超次席。即使「藍月亮」末段領先，主帥哥迪奧拿依然緊張，為了失機而踢水樽發洩，可惜隨即霸氣盡失。



英超第17輪，曼城作客列斯聯，「藍月亮」全場主導戰局，全場錄得26次射門，最終由洛迪卡斯簡迪及艾寧夏蘭特梅開二度，以3：1擊敗列斯聯，全取3分，繼續力追榜首的阿仙奴。

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夏蘭特下半場兩度接應基亞利殊助攻，梅開二度。（路透社）

對領隊而言，入球永遠都不嫌多，即使曼城領先至3：1時，主帥哥迪奧拿末段仍然為錯失機會而氣忿。哥帥氣沖沖走回後備席，期間看見水樽，他不禁起腳踢走水樽洩忿，一秒後他就後悔了。水樽直飛列斯聯一方的後備席，英媒指他省中一名列斯聯的教練，哥帥立即雙手抱頭，驚慌地跑向對方致歉。

哥帥誤中對方的片段在網上瘋傳，有網民笑指英超不能沒有哥迪奧拿，否則少了不少娛樂。

哥迪奧拿「衰多腳」，麾下的基爾獲加則「衰多手」，坐在後備席的他，發現上方有鏡頭，卻「手多多」拉低，竟然一手把鏡頭拉下來，正好當時直播正播放該鏡頭的畫面，將基爾獲加的驚訝樣子拍下，工作人員隨即在半場休息時修正鏡頭的擺位。

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哥迪奧拿賽後再問及此事，卻有抵死回應，「佢（菲臘斯）而家有完美體態，好性感！」哥帥指加雲菲臘斯在近日訓練對辦，相信距離披甲不遠矣，並強調洛迪不能踢足所有賽事。

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菲臘斯今仗在大軍名單中，卻沒有上陣。（路透社）

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