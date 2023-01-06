英超｜車路士頭頭碰着黑　主場不敵曼城　22分鐘連傷兩大將

英超周四（5日）深夜的「雙藍大戰」，馬列斯一箭定江山，車路士主場吞敗。「車仔」頹勢未止，更被傷兵問題夾擊，今仗上半場僅22分鐘連傷兩大將，看來車路士今季的路途更加難走。



車路士賽前有好消息，宣布簽入摩納哥中堅巴迪亞舒尼（Benoit Badiashile），雙方簽下一紙7年半的合約，這名法國新星今仗亦有現身史丹福橋，是座上客之一，但這名新兵卻看到一場敗仗。

英超｜車路士走曼聯渾沌期舊路盲搶人才 燒2.6億英鎊卻愈踢愈沉

車路士與巴迪亞舒尼簽下一紙7年半的長約。（車路士Twitter截圖）

車路士今仗主場鬥曼城，小將卓古美卡（Carney Chukwuemeka）上半場末段起腳中柱。換邊後，曼城一次角球攻勢，尼敦阿基接應頭槌同樣中楣。曼城主帥哥迪奧拿換人即奏效，基亞利殊左路地波傳中，門將阿列沙巴拿加判斷錯誤，未有撲走皮球，後柱的馬列斯輕鬆撞射入網，兩名後備兵入替僅223秒即炮製入球，結果曼城一球小勝車路士，收窄與榜首阿仙奴的分差至5分。

即使夏蘭特無進賬，曼城贏波依然高興。（Getty Images）

史東斯成車路士「殺手」

車路士頹勢未止，近8輪聯賽僅得一勝，以25分跌至第10位，與第4位的曼聯已有10分的差距。戰績以外，球隊的傷兵問題同樣令人擔憂。

曼城中堅史東斯彷彿成為車路士球員的「剋星」。開賽僅5分鐘，倒戈的史達寧與史東斯一次碰撞，倒地按住右腳，其後未能繼續作賽，由奧巴美揚入替。之後普列錫與夏維斯一次配合，這名「美國隊長」起腳時，史東斯隨即落腳攔截，普列錫卻不慎受傷，並由卓古美卡入替，車路士短短22分鐘便添兩名傷兵。

車路士原本已有列斯占士﹑尼高路簡迪及韋斯利科芬拿等多名傷兵，今仗再添史達寧及普列錫，令車路士的「十字兵」名單達雙位數。車路士主帥樸達賽後坦言情況不理想，但日子還是要過，「史達寧的腳踭受傷；普列錫被攔截時觸傷膝部，希望傷勢不太嚴重，加上美臣蒙特在訓練時有輕傷。我從未遇過這種情況，但無可奈何也要繼續下去。」樸達強調，滿意球隊今仗發揮，可惜只是與入球差一點點。

車路士傷兵名單：

韋斯利科芬拿﹑羅夫度斯卓克﹑列斯占士﹑尼高路簡迪﹑艾度亞文迪﹑芝維爾﹑布查﹑美臣蒙特﹑史達寧﹑基斯甸普列錫



車路士頹勢，加上傷兵滿營，前景令人擔心。（Getty Images）

奧巴美揚換入再換走 網民：同十人應戰無分別

初段入替史達寧的奧巴美揚，今仗表現乏善可陳，戰至下半場中段再被換走，改由小將奧馬利赫捷臣（Omari Hutchinson）入替。網民狠批奧巴美揚的表現，直斥當他在陣時，與10人應戰無異。

樸達賽後指，奧巴久疏戰陣，未有十足的比賽狀態，需要更多時間去適應，並理解他在離場時有點情緒。樸達坦言是人之常情，因為球員本身就是想在場上，但球隊當刻需要一些新血。

奧巴美揚入替後表現平平，更被網民狠批「多佢一個都唔多」。（Getty Images）

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