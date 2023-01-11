曼聯被遺忘之人後備登場交助攻　世界盃國腳遲來兩年的地標戰

烏拉圭翼鋒法真度柏利斯迪（Facundo Pellistri）加盟曼聯兩年多，一直得不到機會，前兩任領隊蘇斯克查及蘭歷克都彷彿無視他的存在。這位在世界盃作為烏拉圭國家隊主力的球員，終於在英格蘭聯賽盃8強上演曼聯「地標戰」，而且後備上陣短短幾分鐘，便即為隊友拉舒福特送上助攻。

他的表現獲得好評，有網民認為他比正選的艾蘭加更佳，領隊坦赫格賽後表示，看好柏利斯迪的未來發展。似乎曼聯的右翼位置，又多一人加入競爭。



柏利迪斯在2020年10月從烏拉圭的彭拿路加盟曼聯，簽約5年，當時的曼聯領隊是蘇斯克查。在過去兩年3個月，柏利迪斯為曼聯踢過友賽，曾兩度外借艾拉維斯，又受過傷，他從來沒有試過穿上曼聯球衣、在正式比賽中披甲。由蘇斯克查到蘭歷克的時代，柏利迪斯也等不到一次曼聯的上陣機會。難道他只是一件水貨、一位過客？

諷刺的是，這位在曼聯零上陣的球員，入選了烏拉圭的世界盃大軍，而且是國家隊的右翼主將。終於，在2023年1月10日晚，柏利迪斯穿起他的曼聯28號球衣，在84分鐘入替艾蘭加，首次為曼聯在正式比賽上陣。

多次失收我靜候，葡萄總有天熟透。柏利迪斯等到了。

聯賽盃對查爾頓的84分鐘，柏利迪斯入替艾蘭加。（路透社）

21歲的柏利迪斯搶鏡，在短短的時間內，踢出比艾蘭加更佳的表現。6分鐘後，他引領曼聯的反擊，從右路斜走入中路，再傳予拉舒福特射入，曼聯取得2：0的「保險球」。

在補時4分鐘拉舒福特的3：0入球中，柏利迪斯的無球走位亦很重要。當卡斯米路控球時，柏利迪斯從中路跑向左路，帶走了拉舒福特前面的一個後衛，令拉舒福特可以無人看管接應卡斯米路的腳背面傳球，再入禁區抽入。

「我從他的身上看到未來。」坦赫格賽後說：「他做得非常好，我們要看看怎樣做才是對他最好。他正在進步。對愛華頓（閉門友賽）時，我已經很滿意他的表現。」

「我亦滿意他在世界盃上的發揮，他的進步非常好。他現在後備入替，效果明顯，所以下一步我會說『做得好，柏利，加油』。」

在另一個訪問中，坦赫格說：「他已經提過柏利斯迪入替，這是他的處子戰。雖然上陣時間不長，但他很活躍，有一些不錯的表現，而且為第二個入球送出助攻。」

曼聯的正選右翼肯定是今季加盟的天價新兵安東尼，但一個球季比賽頻繁，安東尼難以踢足。在查頓辛祖因心理問題長期缺陣下，柏利迪斯能否成為曼聯右翼位置的及時雨？