足球熱話｜碧基夥阿古路卡斯拿斯合辦七人賽　蒙面球王身份惹熱議

蒙面歌王聽得多，蒙面球王又見過未？

由剛退役巴塞隆拿球星碧基（Gerard Piqué）主辦的七人足球聯賽，竟然出現一名戴上面具及以長袖遮蓋全身的神秘球員，近日在網上流傳，對於這名神秘人的身份亦眾說紛紜，有傳是前皇馬球員伊斯高。這名「蒙面球王」甚有「份量」，走動不算靈活，難免令人覺得這只是宣傳技倆。



碧基掛靴後依然多搞作，近日成為七人聯賽的搞手。（Getty Images）

碧基退役後仍新聞多多，除了傳出想於自己持有股份的西乙球隊FC安道爾復出外，他亦是西班牙一個七人足球賽事——國王聯賽（Kings League）的搞手。

碧基舉辦今次賽事絕不馬虎，在室內的草地場上演，設有觀眾席，更有令球迷增加投入感的足球領隊「Fantasy」遊戲。各隊教練可使用不同的功能卡，為賽事增添娛樂性。國王聯賽一共有12支參賽球隊，當中不乏熟悉的臉孔，阿古路與卡斯拿斯是兩支球隊的主席。

根據賽事規則，每支球隊在每周都可以邀請一名外援客串，已亮相的包括現效力美職聯洛杉磯銀河的「小豆」查維亞靴南迪斯（Javier Hernández），以及前西班牙國腳左閘卡迪維拿（Joan Capdevila）。

曾效力曼聯及韋斯咸而為人熟知的「小豆」，是國王聯賽目前最具名氣的客串球星。（Getty Images）

不過，即使有「小豆」等名將，也不及他搶鏡——一名戴上墨西哥摔角面具﹑全身穿上全黑緊身衣的神秘球員，身份引發網民無限猜想。到底這名效力「XBUYER TEAM」的神秘人是何方神聖？

「蒙面球王」穿上69號球衣，並印上「Enigma」的名字。他穿上全身緊身衣原來有原因，碧基洩露口風，與他的一個特徵有關，「他透過墨西哥面具和長袖衣物遮去紋身，他是個30歲以下球員，在某個甲組聯賽打滾。」碧基強調該球員不願暴露身份，他也絕不會鬆口公布答案。

阿古路是Kunisports隊的主席，但可惜沒有親自下場獻技。（Twitch截圖）

這名神秘人能否稱得上「蒙面球王」？根據上仗對阿古路旗下的「Kunisports」表現，他身型略為肥胖，步頭較重，且不時有甩漏，該仗更有一球「藍天射球」，錯過入球黃金機會，他所屬的XBUYER TEAM亦以一球不敵對手，感覺不似是位超級球星。

身份受到熱議的「Enigma 69」。（Twitch截圖）

這名蒙面球員的身份當然引來網民們的推測，有人認為是在上個月與西維爾分道揚鑣的伊斯高（Isco），也有人認為是現正效力切爾達的丹尼斯蘇亞雷斯（Denis Suárez），這名切爾達球員亦發文澄清「那不是我！」

丹尼斯蘇亞雷斯公開否認自己是「Enigma 69」的猜測。（Getty Images）

即使這名神秘人「包到實一實」，網民依然能夠找到證據，發現其面具後的頸部紋身，從而推測是曾為卡迪斯效力，但上年被炒的蘭奴美沙（Nano Mesa），如今是自由身球員。

根據神秘人的表現，腳法粗糙，身形肥胖，感覺上難言是頂級球員，故此大有可能是宣傳技倆。