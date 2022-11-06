西甲︱碧基淚別魯營　感人豪言：生為巴塞人　死為巴塞魂

任何美好童話故事最終都要步向結局，35歲的碧基（Gerard Piqué）世界盃前突然宣布退役，周六巴塞主場對艾美利亞成為他的告別戰。

10歲已經成為球隊一員，賽後碧基深情向母會說別，淚目之中，一句「生為巴塞人，死為巴塞魂」，盪氣迴腸。



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碧基突然宣布掛靴，在魯營跟球迷告別。（Getty Images）

碧基與巴塞的故事延續四分一世紀，也佔去他35載人生的大部分，當球隊財困落難，他身先士率大幅減薪，甚至被指願意免費效力。如今巴塞重新出發，不再需要他了，碧基果斷瀟灑地退下來。

今年夏天，舊隊友兼巴塞現任主帥沙維被指曾向碧基示意球隊不再需要他，當時碧基堅持留隊，聲言會證明「自己是隊中最佳中堅」。開季頭12輪西甲聯賽，碧基僅3次正選上陣，2次後備出場，球隊表現未受影響，在榜首與皇馬叮噹馬頭，他知道，巴塞真的不再需要他了。

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一場事先張揚的告別戰，對艾美利亞的比賽變身最華麗的歡送派對。由出場熱身開始，球迷給他的支持和打氣聲已令碧基感動至落淚，魯營球場坐滿92605人，會長拿樸達以外，連加泰隆尼亞自治區主席阿拉干尼斯（Pere Aragonés）亦在場見證。由比賽開始已獲起立致敬，碧基每次觸球都會獲得全場掌聲。

比賽沒有戲劇性畫面，也沒有多少人在意奧士文尼迪比利和法蘭基迪莊在48和62分鐘的入球，整個魯營球場的焦點，只有再度正選上陣的碧基。

沙維與碧基緊緊擁抱。（Getty Images）

這是連美斯（Lionel Messi）也享受不到的禮遇，畢竟阿根廷球王一年前走得匆忙，沒多少人來得及反應他已經離開。彷彿要彌補美斯那次的遺憾，又或是黃金一代已所餘無幾，巴塞球迷今次傾盡熱情向這位球會傳奇告別。84分鐘碧基被換出，當他脫下隊長臂章一刻，隨即向全場球迷揮手作別，逐一與門將達史特根、柏迪等隊友擁抱，步出球場時，沙維早已在後備席上等待。

二人緊緊擁抱道別，碧基賽後被隊友包圍並高高拋起，然後在魯營繞場一周，現場播着加泰隆尼亞著名樂隊Sopa de Cabra名曲《Camins》（意譯：我獨行）。球場播放他生涯精彩畫面，之後終於來到告別時刻。

碧基在魯營一片「會長、會長」呼聲中離開巴塞。（Getty Images）

「人生中，當你年紀漸長，即使你有所渴望，也要適時放手。我與巴塞之間充滿熱愛，我認為現在是時候給彼此一點空間。」碧基說到中途，忍不住流下男兒淚：「我堅信，未來我會重返這裏。這不是永別，因為我17歲的時候亦曾離開過，因此我想是時候再次給予對方空間。」

「我出生當天，祖父已為我申請成巴塞會員。我生為巴塞人，死為巴塞魂。巴塞萬歲！」碧基一席話，魯營震撼全場掌聲與喝采聲過後，有人高叫「會長、會長」，期待碧基日後以另一姿態帶領巴塞。當所有隊友返回更衣室，碧基與父母和兒子Milan、Sasha留在草地，享受一點一滴最後時光。

隊友布斯基斯說：「他留下獨一無二的位置，他寫下歷史，為球會着想而離開……他是巴塞球員的典範，我們會想念他。」主帥沙維形容這是歷史一夜，祖迪告魯夫則稱，「這是我們都夢寐以求的告別方式，碧基天生就是贏家。他贏得的錦標和一直以來的表現將長留史冊。」