巴塞隆拿靠迪莊顯功架反勝奧沙辛拿 碧基謝幕戰紅牌收場｜西甲
撰文：顏銘輝
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碧基職業生涯的謝幕戰，想不到會是這樣完結。在周二巴塞隆拿作客奧沙辛拿的西甲比賽，35歲的碧基最後一次為巴塞候命，先列後備。還以為他下半場尾段可以入替，風風光光地告別，怎料他在中場休息時與球證口角，被罰紅牌。碧基的最後一場比賽，一分鐘也沒有上陣，領了一面紅牌，如噩夢般結束球員生涯。唯一值得他高興的是，先落後兼有羅拔利雲度夫斯基被逐的巴塞，作客以2：1反勝奧沙辛拿，全取3分，續排西甲榜首。
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日前宣布掛靴的巴塞中堅碧基，今場最後一次為球隊候命，先列後備。巴塞上半場諸事不順，奧沙辛拿開波6分鐘靠大衛加西亞接應角球攻勢頂入，巴塞落後0：1。31分鐘，巴塞前鋒羅拔利雲度夫斯基與大衛加西亞爭波時，「手肘行先」撞人，被罰第二面黃牌，兩黃一紅被逐，令巴塞陷於十人應戰的劣勢。
坐後備的碧基在中場休息時不滿球證判決，與球證理論，直播鏡頭影到他對球證「手指指」。球證步回球員通道時，碧基仍緊跟後面，唸唸有詞，最後球證向他出示紅牌，令到這位35歲西班牙中堅以未出場、領紅牌完成他巴塞生涯謝幕戰。
【碧基半場與球證口角逐格睇】
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巴塞在換邊後反撲，佐迪艾巴左路傳中，引發門前爭奪，柏迪趕到，無人看管下，在48分鐘射成1：1。85分鐘，法蘭基迪莊盡顯功架，看到拉芬夏走位入楔，在中圈放出致命長傳，拉芬夏在禁區頂一頂，笠過對方門將入網，幫巴塞以2：1反勝奧沙辛拿。拉芬夏這個入球，有幾分2014年世界盃尹佩斯「魚躍頭槌」的味道。
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