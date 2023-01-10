法國足總主席寸爆施丹　麥巴比牽頭圍插一日內「跪低」公開道歉

法國足球國家隊繼續由迪甘斯接掌，原本接任呼聲甚高的施丹失落帥位，竟還要遭受

法國足總主席拿格特（Noel Le Graet）不敬言論奚落，引來各界不滿，國家隊主將麥巴比（Kylian Mbappe）發炮怒轟對方應尊重施丹這位傳奇。

拿格特引起軒然大波後，事隔一天後「跪低」向施丹公開道歉，表示自己的言論十分愚蠢。



法國國家隊日前宣布與領隊迪甘斯續約後，意味着外界推測施丹接掌「高盧雄雞」教鞭之事暫時不會成真。

拿格特被傳媒問到若施丹來電的假設問題，他回應時竟稱，自己不會接聽該名法國傳奇球星的電話。「施丹要去教巴西？唔關我事，佢想去邊就去邊。佢有無嘗試過打畀我？當然無，我甚至連聽都唔會聽佢電話。」

拿格特日前的言論引來多方不滿。（Getty Images）

他甚至對記者表示：「你哋可以整個特別節目去幫佢搵球會或者國家隊做下家」。

報道一出立刻惹來多方不滿，皇家馬德里發表官方聲明為球會傳奇兼前任主帥施丹抱不平，認為拿格特的言論對全世界球迷最敬佩的其中一名球星缺乏尊重。巴黎聖日耳門及法國隊的當家球星麥巴比亦開腔為施丹鳴不平：「施丹代表法國，我哋唔可以對傳奇人物咁不尊重。」

皇馬球星賓施馬及法國體育部長奧迪亞卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castéra）也譴責了拿格特的該番言論，後者認為他對施丹缺乏尊重，傷害了所有法國人。法國《隊報》更在封面頭條上大字標題地寫着：「不可接受」。

法國《隊報》大字標題印上「不可接受」。（隊報截圖）

此前已推掉數支球隊邀請的施丹，一度被認為會是接手法國國家隊教頭的熱門人選。（Getty Images）

拿格特自製公關災難、短時間內受盡多方炮轟，一日前才扯高氣揚的他，連忙轉軚公開道歉，「我想為我尷尬發言所造成嘅誤解而道歉，呢啲說話完全無反映我嘅想法。施丹知道我對佢嘅敬意，就好似所有法國人一樣。」

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