英超速評｜曼市主帥交鋒坦赫格稍勝　按兵不動與反應慢只差一線

英超「曼市打吡」，兩大光頭主帥高手過招，相信是近年最精彩的打吡戰，結果坦赫格帶領曼聯在奧脫福以2：1反勝「藍月亮」，報回首循環的一敗之仇。

坦赫格突然以費特作正選，原來有秘密任務，即使部署有心思，以為他臨場調動反應慢要付出代價，幸好後備入替的加拿祖亦貢獻助攻，坦帥結果險勝哥迪奧拿。



英國《BBC》以「近年實力最近接近的曼市打吡」形容今仗，完場後發現這個論述並沒有錯。曼聯上半場形勢較好，惜未能攻破對手大門，兩軍半場互無紀錄。曼城下半場形勢有好轉，加上入替的基亞利殊頭槌建功，打開紀錄。曼聯在下半場中後段憑般奴費南迪斯的爭議球追平，加上拉舒福特撞射得手，4分鐘內連轟兩球，結果紅魔鬼以2：1反勝對手，勝出打吡戰外，更把聯賽榜的分差收窄至1分落後「藍月亮」。

英超曼市打吡｜曼聯2：1反勝曼城 拉舒福特般奴4分鐘連入兩球

曼聯由般奴的爭議球追平。（路透社）

費特正選原來有任務在身

曼聯的正選陣容中，出現巴西中場費特的名字，與同鄉卡斯米路擔任防守中場。費特對上一次在英超正選上陣，已經是世界盃前﹑上年10月對熱刺一仗。

原來費特今仗有任務在身，坦赫格委派他貼身看管對方中場大腦迪布尼，實行「以17制17」，迪布尼去那裡，費特就跟到那裡，盡量限制對方的空間。這個戰術上半場甚為奏效，費特多次瓦解迪布尼的攻勢，迪布尼只好往邊路「搵食」。此舉同時限制曼城的攻勢，上半場只得一次不中目標的射門。

費特（右）猶如貼身膏藥，迪布尼在上半場無啖好食。（Getty Images）

限制迪布尼，同時也截斷夏蘭特的輸送，這名挪威神鋒全場僅得兩次射門，難得在禁區內有起腳機會，費特與卡斯米路同時「閂閘」，擋走夏蘭特的射門。

迪布尼被緊守，同時也截斷夏蘭特的輸送。（Getty Images）

曼城下半場調整取回形勢

曼城在半場休息時作出調整，迪布尼直接移向邊路，費特未有跟足，間接擺脫了「人釘人」，空間更多的迪布尼，在邊路發揮其功用，換邊初段多次右路傳中，隊友遠柱接應，為曼聯防線製造不少麻煩，而曼城的氣勢遠比上半場好。

就在此刻，哥迪奧拿再「撳掣」，換入基亞利殊，這個調動隨即奏效，迪布尼右路落底，即使卡斯米路力拒下，依然能夠傳中，後備入替的基亞利殊跳起一頂建功，曼城先開紀錄。

基亞利殊接應迪布尼傳中，近門頭槌建功，曼城領先1：0。（Getty Images）

按兵不動還是反應慢？

哥帥果敢換人，相反坦赫格除了半場由安東尼換入馬迪爾外，連上半場末段疑似受傷的拉舒福特，下半場走動較少，而失球時未有緊追迪布尼也有部分責任按兵不動。當然，拉舒福特是曼聯現時最重要一人，不敢輕舉妄動也是合理。坦赫格72分鐘終作調動，以加拿祖入替艾歷臣，而非換走其中一個防守中場，不禁令人擔心坦帥是否太過保守。

拉舒福特上半場末段一度躺在地上，令人擔心他是否受傷。（Getty Images）

曼聯由般奴的爭議球追成1：1，不足4分鐘後，後備入替的加拿祖擺脫尼敦阿基傳中，艾簡治走甩拉舒福特，讓大勇的「福仔」近門撞射建功。後備兵與堅持不換的拉舒福特炮製反勝一球，時間的確可以證明一切，證明坦帥沒有錯。

拉舒福特與般奴各建一功，成為曼聯的反勝功臣。（Getty Images）

兩大光頭主帥正面交鋒，沒有哥迪奧拿事先聲明的「怪招」，坦赫格的釘人戰術先下一城，哥迪奧拿換人建功扳回一城，即使坦帥調動似乎稍慢，但最終亦能笑到最後，坦赫格今仗稍勝一籌。

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