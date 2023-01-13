英超｜車路士又輸　菲歷斯初登場即領紅被逐　樸達力撐：佢無惡意

車路士體現什麼是「沒有最差，只有更差」！

近況低迷，傷兵數之不盡，早前成功外借葡萄牙國腳祖奧菲歷斯，有望成為球隊的及時雨，豈料他的英超地標戰出場不足一小時，卻因一記粗野攔截領紅被逐，結果十人應戰的車路士以1：2不敵富咸。



近況低迷的車路士，周四（12日）深夜的英超補賽作客富咸，日前從馬體會借入的祖奧菲歷斯（Joao Felix）趕及亮相，今仗披上11號球衣正選上陣。

英超轉會｜祖奧菲歷斯破紀錄借用費加盟車路士 望助藍軍實現目標

祖奧菲歷斯的英超地標戰，開賽不足2分鐘，右路突破時穿過對方的「大細龍門」再傳中，即使不果，但已展示他的功架及侵略性。菲歷斯在前場十分活躍，走出不少空位，所以不乏攻門鏡頭，車路士的前線亦變得更有活力。

祖奧菲歷斯在前場十分活躍，為車路士帶來不少攻勢。（路透社）

不過，車路士的查洛巴一次後場頭槌失誤，富咸卜比列特（Bobby Reid）熨射中柱，縱然不失，但「車仔」的防線已響起警號。車路士小將賀爾後場失球，富咸立即傳中，皮球落在倒戈的韋利安腳下，一扣一射剛好射破查洛巴的「大細」，稍為改變方向後入網，車路士25分鐘落後一球。

韋利安攻破舊東家後，拒絕慶祝。（路透社）

換邊後，美臣蒙特左路罰球直接攻門中柱彈出，門前一輪混戰，高列巴尼補中建功，下半場2分鐘即追平，以為追平後一切都會好，原來是假象。祖奧菲歷斯中場線附近控甩腳，情急下飛鏟踩中迪迪的腳脛，球證毫不猶豫出示紅牌，菲歷斯的英超地標不足一小時便結束了。

祖奧菲歷斯效力馬體會至今，未曾直接領紅被逐，竟然在英超首58分鐘已經打破紀錄。除了紅牌，菲歷斯上陣58分鐘，錄得6次攻門﹑其中4次中目標﹑2次成功過人及4次博得犯規，單論數據，其實這名葡萄牙國腳表現不差。

菲歷斯的英超地標戰以一張紅牌結束。（路透社）

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沒有最衰，只有更衰，富咸其後一次右路傳中，門將阿列沙巴拿加出迎判斷錯誤，後柱的卡路士雲尼斯奧斯頭槌建功，助主隊奠定2：1的勝局。車路士再吞敗，已經是近9場的第7場敗仗，以25分跌落聯賽榜第10位。

車路士近9場輸7場，聯賽榜跌至第10位。（路透社）

菲歷斯地標領紅 車路士白花近140萬鎊

祖奧菲歷斯直接領紅，需要停賽3場，即是最快在2月中對韋斯咸才可回歸。根據《BBC》報道，車路士斥資970萬鎊的借用費，菲歷斯場均費用約46萬鎊，如今坐3場「波監」，即等於車路士已白花近139萬鎊。

車路士主帥樸達賽後力挺菲歷斯，直言他沒有意圖傷害對手，「這是出自前鋒的正常反應，他（菲歷斯）沒有惡意，我亦理解他為何被逐。菲歷斯在今仗已展示自己的質素，他的停賽對我們是雙重打擊。」

菲歷斯地標戰即停賽3場。（Getty Images）

車路士近9場戰績：

作客 1：2負富咸（英超）

作客 0：4負曼城（足總盃第三圈）

主場 0：1負曼城（英超）

作客 1：1和諾定咸森林（英超）

主場 2：0勝般尼茅夫（英超）

作客 0：1負阿士東維拉（英超）

作客 0：1負紐卡素（英超）

作客 0：2負曼城（聯賽盃第三圈）

主場 0：1負阿仙奴（英超）



英超第20輪直播賽程：

英超第20輪賽程直播賽程。（01美術製圖）

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